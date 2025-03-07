陳佩琪替柯文哲提奔喪申請　北所：審慎評估

陳佩琪7日下午結束與柯文哲的會面，一人獨自離開北所。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月7日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲因京華城容積及政治獻金案羈押禁見至今，考量柯文哲因喪父之痛，台北地方法院裁定解除禁見至柯父告別式3月10日。柯妻陳佩琪今天下午正式替柯提出申請，盼能基於人道考量，允許柯文哲10日外出參與家祭，履行身為人子的最後孝道。對此，台北看守所回應，已收到申請，將審慎評估探視安全及羈押秩序，擇定妥適的時間返家，兼顧司法公正及人倫關懷。



陳佩琪7日下午3點15分在幕僚陪同下抵北所，穿著深色套裝搭配一件奶茶色大衣禦寒，面容平靜帶著一絲疲態，拿著要送給柯文哲的會客菜，青菜、豆腐、水果、素包子，等候會見。陳佩琪結束最後一次與柯文哲的會客，走出來時有點落寞。受訪時告訴媒體柯文哲堅持希望10日出來的理由，並感謝北所釋出很大的善意。



柯承發2月17日病逝，享壽94歲，3月10日舉行告別式。柯文哲2月27日向台北地院聲請解除禁見通信討論治喪事宜，北院法官裁定，柯文哲解除與母親何瑞英、妻子陳佩琪、妹妹柯美蘭、弟弟柯宇謙等4人禁見，但仍維持禁止通信，時間自2月27日至3月10日。

