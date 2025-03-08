台退休外交官巡迴演講　拓展學生國際視野

新竹中華大學與對外關係協會合作，已連續7年共安排累計超過100場講座。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月8日電（記者 盧誠輝）新竹中華大學與對外關係協會合作，已連續7年共14學期，安排累計超過100場台灣退休外交官員到學校舉辦講座。身兼對外關係協會秘書長的政治大學外交系教授黃奎博表示，協會就是客製化安排，儘量滿足學校需求為主。中華大學觀光學院院長張馨文則指出，學校每學期會安排不同主題，讓學生開拓國際視野。



對外關係協會在2013年成立，由前“外交部長”歐鴻鍊擔任首屆會長，後由現任國民黨副主席夏立言接任會長，目前會長則為前“外交部長”林永樂。協會成員幾乎全是台灣退休外交官員，主要目的是希望藉由退休外交官員的豐富閱歷，積極拓展台灣對外及兩岸關係。



黃奎博表示，他從2013年對外關係協會成立後就擔任祕書長至今，目前主要負責安排退休外交官員到各校演講的相關事宜，協會目前在包括中華大學、中原大學、東吳大學、台科大、東華大學和中信金融管理學院都有固定舉辦講座，講座內容會儘量依各校需求為主，客製化安排適合的退休外交官員去各校演講。



中華大學觀光學院院長張馨文指出，學校每個上學期都會安排全英文的“國際視野與探索”講座，目前退休外交官員的演講主題已遍布五大洲，而下學期則主要安排“探索東南亞”講座，因為對外關係協會有成立東協中心，希望能藉由這些曾派駐東南亞各國的退休外交官員的親身經歷，讓學生更了解東南亞各國的政經、社會、文化與地緣政治關係。