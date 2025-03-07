葛斯齊曝王定宇曖昧簡訊挨告　揭神秘女身分

綠委王定宇。（中評社 資料照) 中評社台北3月7日電／媒體人葛斯齊去年11月爆料民進黨籍“立委”王定宇出軌事跡，秀出王定宇給美女的訊息“我想要妳”截圖，並公開相關對話；而王定宇提告求償新台幣180萬元。此案今天首度開庭，葛斯齊現身揭露神秘女身分，其前夫就是2021年4月對王定宇服務處潑漆的李姓醫師。



台南選出的綠委王定宇，去年11月批評劉德華“媚共藝人”，同月“最強狗仔”葛斯齊秀出疑似王定宇傳送“我想要你”的文字給一名神秘女子的LINE截圖，遭王定宇求償新台幣180萬元。台北地院今天下午開庭，葛斯齊當庭再爆，收到王定宇曖昧對話的女子，和2021年王定宇服務處“X人妻”潑漆事件，就是同一人。並請求法官傳喚該名神秘女子的前夫李醫師出庭作證。不過，王定宇委任律師認為沒有必要，認為與言論無直接相關。



綜合台媒報導，葛斯齊表示，女主角原本是醫師娘，發生潑漆事件後一個月，就跟先生離婚，醫師是這場離婚風波的受害者。既然王定宇說Line對話紀錄可造假，他就要向法院聲請傳喚這名醫師娘，證明對話是真的，醫師娘跟王定宇也確實認識。



法官詢問王定宇委任律師，是否同意聲請證人，律師說，跟王定宇確認Line對話者是不是該名女子後，再表達意見。



2021年4月，王定宇台南兩間服務處都遭潑漆，寫上“X人妻很爽嗎？”的字眼。葛斯齊在開庭時，聲請調閱當年潑漆案的警詢筆錄，他說警方以社會秩序維護法偵辦，醫師先生去歸仁派出所，醫師娘則是去台南市一分局做筆錄。



王定宇委任律師質疑，這和本案起訴言論沒有直接關連，不過葛斯齊認為，“曖昧簡訊”和“蔡英文飯局”事件，都是從潑漆案延續而來，他爆料前，分別跟醫師和醫師娘查證過，因此有必要釐清。



承審法官最後問，如果同意聲請該名女子作證，跟原告（王定宇）對質，有什麼意見？王定宇的律師說，跟當事人討論後再陳述意見。



王定宇接到媒體查證電話，只回“我沒有回應，要跟律師討論、我很忙。”