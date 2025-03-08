黃財源：台積電在美設研發中心　防台海開戰

屏東大學國際貿易系教授黃財源。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東3月8日電（記者 蔣繼平）台積電在美國加碼投資1000億美元震撼科技界。屏東大學國際貿易系教授黃財源接受中評社訪問指出，這可看出美國總統特朗普操作晶片關稅是假議題，實際是在圍事取得“擴大投資”，台積電赴美主要是怕美國祭出反壟斷、也怕台灣缺電，但對外是說服務客戶。研發中心複製到美國，意涵就是“台灣有事，心臟仍活，傷而不亡”，不就代表擔憂台灣戰爭風險，未來兩邊重心怎麼擺，有如風向球。



黃財源，中興大學經濟學系學士，政治大學經濟學研究所碩士，政治大學“國家發展研究所”博士。曾經擔任“行政院”主計處研究員、“經濟部”統計處研究員。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



台積電擴大對美投資引發外界各種討論，魏哲家6日傍晚在“總統府”與賴清德共同召開記者會，一一解釋近期引發的外界疑慮，魏哲家表示，台灣投資不會被影響，今年要在台灣建11條產線，台積電技術也不會被學走，不怕競爭，只要公平。



關於魏哲家直接去與特朗普見面談成擴大投資案，黃財源表示，特朗普從二月起先威脅課徵晶片關稅，根本是假議題，因為課稅引起晶片的進口量減少，效果很小，因為台積電晶片並非一般產品，具有獨特性，可完全轉嫁給購買者，最後反映在產品價格上，因此特朗普課徵關稅反而害美國國內業者，因此課關稅是用來“圍事”手段，要達到遂行“擴大投資”目的。



針對台積電的布局，黃財源表示，看得出考慮台灣未來缺電隱憂，所以移轉產能到海外，也趨近市場需求者，因此陸續跑到日本、德國、美國市場。二來，可以調節世界各廠的產能，相互支援，也是避免國際需求暴增，避免台灣電力瓶頸無法突破的問題。