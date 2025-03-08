黃奎博：台倚美變數大　穩定兩岸關係是關鍵

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月8日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基日前在白宮會談不歡而散，引發全球關注。政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問表示，如果台灣只是一昧地倚賴美國是很危險的一件事，因為美國為了自身利益政策是多變的，所以對台灣來說，穩定兩岸關係才是關鍵，不要最後搞到無法回頭的地步，那就來不及了。



黃奎博，美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任台“外交部”研究設計委員會主委、陸委會諮詢委員、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部），現為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授。



黃奎博指出，烏克蘭現在的處境應該要帶給台灣很大的啟示，但就在澤連斯基鎩羽而歸3天後，台積電董事長魏哲家便和特朗普在白宮宣布要增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，相信這跟台灣的民意是有落差的，因為如果台灣只是一昧地倚賴美國，將會是很危險的一件事情。



他提出3點看法分析，第一是美國政府經常說要翻臉的時候就會翻臉，這是處於比較弱勢一方很難去預測的。第二是美國政府最根本考慮的還是自身的利益，只不過在美國考慮自身利益的同時，對那些被侵略方或被欺壓方會究竟給予多少程度的協助？第三是台灣還是只能靠自己，尤其是維持穩定的兩岸關係是關鍵。



黃奎博舉例，翻開過去歷史，在國際上當然有些國家因為美國的支持而繼續存活下來，但也有些國家因為美國不再支持而很快的垮台了，台灣應該要引以為戒。雖然獲得美國的支持非常重要，也是在國際間不可或缺的支持力量，但是美國政府的政策變化並不是一貫不變的，所以台灣應該要認清這樣的國際現實。



黃奎博強調，因應特朗普上任後的國際情勢，台灣現在最應該做的除了強化自我防衛能力外，維持兩岸關係更是重要，不能只是完全倚賴美國，台灣應該要透過自身的優勢，讓世界覺得台灣是不可或缺的夥伴。只有這樣三管齊下，才能讓台灣找到一個稍微能有主動性的自我防護優勢，如果沒有這些的話，而是一昧地只靠美國這些強權的支持，對台灣來說變數還是太大。

