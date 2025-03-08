中評鏡頭：朱立倫尊吳伯雄　舉動超暖心

朱立倫非常尊敬吳伯雄，各種暖心舉動。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月8日電（記者 張嘉文）為紀念孫中山逝世一百週年，中國國民黨和中山學術文化基金會7日在智庫“國政基金會”共同合辦“中山先生逝世壹百週年紀念座談會-三民主義理想的永恆追求”座談會，會議由國民黨主席朱立倫主持，並邀請前主席馬英九及現年86歲的吳伯雄分別致詞。



過程中朱立倫充分展現對馬英九和吳伯雄的尊重，尤其是對行動不太方便的“伯公”，更是有各種暖心舉動，包括朱一見吳蒞臨，便上前幫忙攙扶入座，吳伯雄要發言時，在一旁的朱也隨即起身幫忙他站到發言位置，更全程面向吳聆聽其發言。



最特別的是，座談會開幕式結束，朱立倫在智庫一樓門口接受媒體聯訪，由於媒體眾多，擋住了出入口，讓要離去的吳伯雄只能先暫坐在一旁等待，吳並無不耐，臉上帶著笑容，但朱經身邊幕僚提醒，也不顧聯訪提問尚未結束，就連聲說抱歉中斷訪問，並走向吳伯雄處和旁人一同攙扶他下樓梯，一路送吳伯雄上車揮手說再見離去，各種舉動都可以看出朱立倫對吳伯雄的尊敬。



朱立倫之前就曾私下談及，他最敬佩吳伯雄為黨付出無私的精神，更期許自己能當伯公第二，而吳也是朱主席任內最常出席黨內大小活動的前主席，對國民黨的力挺不在話下，都是朱立倫極度尊敬吳伯雄的主因。