中評關注：婚外情丟官再回任　賴怎要求廉潔

被視為賴清德台南幫的李孟諺，過去因為婚外情閃辭“交通部長”，現在又回聘“行政院”有給職顧問。（中評社 資料照） 中評社台北3月8日電（記者 黃筱筠）“台南幫”成員的前“交通部長”李孟諺因婚外情丟官，“行政院”卻在半年後悄悄回聘擔任有就職顧問。藍營嘲諷下個回鍋的可能是“台南幫”涉及接受性招待的前“行政院”發言人陳宗彥。賴清德日前才在民進黨中常會義正嚴詞下令，要求民代配偶與三親等都不得擔任公費助理，但李孟諺是婚外情辭官，當時十分不堪，卻能回聘“政院”顧問，賴未來怎麼限制民代不能聘任三親等當助理，黨內民代可以信服嗎？



有意爭取民進黨高雄市長提名的“正國會”“立委”林岱樺涉及詐領助理費案以新台幣100萬元交保，被“正國會”除名的台北市議員沈怡君也因詐領助理費遭到羈押禁見。賴清德26日在中常會大動作宣布，黨籍民代不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，擔任公費助理。



此令一公布引起黨內不小反彈，連新系新北市議員林秉宥第一時間就開砲，接著也有人爆料黨內民代根本不理這個命令，還是照用自家人擔任公費助理。黨內有半年緩衝期，但半年之後，賴要怎麼針對民代一個一個調查，最後真正執行者可能為數不多。



李孟諺去年因婚外情閃辭“交通部長”，接任人選也是賴系人馬，在競選時擔任發言人的陳世凱，現在又被發現李孟諺回到“行政院”擔任有給職顧問，“行政院長”卓榮泰的說法是，就讓李孟諺專業表現給大家看，甚至有黨政人士出面說明，李孟諺回鍋是借重過去專長。親賴“立委”也認為，李孟諺在公領域表現可圈可點，敬業精神又夠，回到公部門一定有貢獻。感覺起來，賴系對於自己人馬比較照顧。



如果李孟諺這麼有專業，那當時又何必請辭“交通部長”，可以比照過去英系人馬“衛福部次長”王必勝一樣，婚外情仍穩坐位置。既然高標準要李孟諺下台，不想跟蔡英文執政時一樣，那“行政院”在婚外情風頭過後聘請李孟諺當顧問，不也是跟蔡英文執政一樣嗎？道德標準並沒有比較高。



“賴政府”聘請李孟諺擔任“政院”有給職顧問，就是在檯面下力保自己人，很可能英系的人也會認為，“賴政府”也沒有比蔡政府道德標準高多少。接著又要怎麼要求黨籍民代“清空”三親等擔任“立委”助理，畢竟三親等還不見得有婚外情，且也是憑專業擔任助理工作，未來很難要求確切落實這項命令。

