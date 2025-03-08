半導體鏈赴美　黃財源：台人才流失長期隱憂

屏東大學國際貿易系教授黃財源。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東3月8日電（記者 蔣繼平）台積電3日在美國白宮宣布加碼投資美國1千億美元，對台灣的衝擊？屏東大學國際貿易系教授黃財源接受中評社訪問指出，投資會產生正向效益，若把額外的投資移往美國，台灣必然少掉好處，加上3、4年後會不會有人才外移海外，恐是長期隱憂。至於房價短期影響不大，主要是延續打房影響，並沒有太大變動。



黃財源，中興大學經濟學系學士，政治大學經濟學研究所碩士，政治大學“國家發展研究所”博士。曾經擔任“行政院”主計處研究員、“經濟部”統計處研究員。



黃財源表示，台積電赴美投資後將擠壓到台灣生產規模，對廠區附近房價會產生下跌壓力。因為生產規模會影響僱用員工數量，連帶影響住房需求。若台灣員工到美國廠工作，賣掉台灣房子，到美國買房等，這對台灣房地產當然是負面效果。



黃財源表示，企業投資代表增加員工、廠房、提高土地使用收益、增加高薪水工作機會、提高民眾所得，這些都是有益效果。台積電1000億美元投資下去，美國未來四年至少提供數萬個營建工程機會，廠房建好後提供先進晶片製造及研發數以萬計的工作機會。



黃財源表示，不過因為台積電已宣布未來兩、三年產能還是不夠，且在台灣投資計劃不變，加上這波美國投資設廠預估要四年後才會有成果浮現，因此未來四年內，台積電的因素應該問題不大，這群高科技產業人才住房需求仍在。必須要注意是否產能移到其他海外廠，台灣雇用的員工減少等負面影響，取決整個環境變數。



黃財源表示，台灣房價為何會那麼高，有一些經濟面、法律面、及民眾投資行為影響，譬如高雄橋頭科學園區和桃園龍潭科學園區，曾傳言台積電要去設廠，後落空，搶進必然下跌。



黃財源表示，雖然房價波動因素可能會與台積電相關，但是目前來看並不大。台積電員工基本上都有能力去買他所要的房子，這批人的移動增減，當然會對房市市場有影響。台積電若持續旺盛，在台灣產能高，員工多，很多高所得的工程師就會有強烈的需求力，反之，人才若外流，少了一批高收入族群，房子可能就有供過於求的問題，但可能要3、4年後才會看得出來。