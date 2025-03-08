郭智輝：台積電加碼投資美　官方事先不知道

台“經濟部長”坦承，台積電在白宮宣布加碼投資美國1000億美元一事，台官方事先並不知道。(中評社 資料照) 中評社台北3月8日電／台積電董事長魏哲家3日在美國白宮、美國總統特朗普見證下宣布加碼投資美國1千億美元，返台後6日隨即被邀到府內與賴清德一起開記者會，澄清掏空台灣疑慮。台“經濟部長”郭智輝7日受訪時坦率表示，“台積電要去談時，大家都不知道，對政府他也沒有說他要投資1000億美元，都沒有說這事。”



不過，“總統府”發言人郭雅慧4日在回應外界質疑台積電變美積電時曾表示，有關本案，政府事前已有充分掌握。



針對外界疑慮，郭智輝7日接受寶島聯播網《寶島全世界》廣播節目主持人鄭弘儀專訪強調，台美先進製程生產不可能同步，一定要根據台灣經驗去修正才能蓋成，以2奈米為例，台灣廠已在試產階段，美國現在蓋廠到進入生產須3年半，等於慢了台灣42個月。此外，若廢除美國晶片法案，他認為，英特爾受衝擊較大。



半導體業界出身的郭智輝表示，看了那天場面“很感動”，魏哲家進入白宮對全球關心美國發展的記者與官員宣布這項重大投資，特朗普也說這是偉大工作，並介紹台積電是很厲害的公司、作出厲害選擇，這是台灣人的光榮。



郭智輝7日接受廣播電台專訪，被問到台積電去美國投資1000億美元這件事，是否有先跟說。郭智輝說，（台積電）沒有來跟政府說這件事，“台積電要去談時，大家都不知道，對政府他也沒有說他要投資1000億美元，都沒有說這事”，雖然台積電要投資美國仍需要通過投審會這一關，但他認為台積電應該是很有把握可獲得通過。



郭智輝強調，台積電赴美投資，最重要的是滿足需要人工智慧（AI）晶片的客戶，約8成客戶都在美國，而之所以能有這麼大訂單，也是因美國要拉開與中國競爭的距離，特朗普也希望領先更多，可見美國布局AI力道。