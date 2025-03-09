中評現場：馬新強談中國激光產業全球領先

馬新強。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京3月9日電（記者 俞敦平）在十四屆全國人大三次會議第二場“代表通道”上，全國人大代表、華工科技黨委書記、董事長馬新強接受採訪，分享了華工科技如何在激光裝備領域破解“卡脖子”技術，實現科技自立自強的歷程。他強調，透過自主創新，公司不僅打破國外技術壟斷，還推動中國激光產業躋身全球領先地位。



在十四屆全國人大三次會議第二場“代表通道”集中採訪活動中，全國人大代表、華工科技黨委書記、董事長馬新強受訪時，以詳實的案例與數據，闡述了公司在高端激光裝備研發與產業化方面的努力與成就。



馬新強首先介紹了激光技術的重要性。他表示，激光被譽為“最亮的光、最快的刀、最準的尺”，因其獨特特性被廣泛應用於各行各業。以手機和汽車為例，其中70％的零部件製造與組裝都離不開激光技術。然而，作為被國外發達國家嚴格管制的技術，中國在高端激光加工裝備領域長期受制於人。20年前，這類裝備幾乎完全依賴進口，甚至連激光器加固用的一顆螺絲釘都要花3美元從國外購買。他坦言，這顆小小的螺絲釘成為警鐘，激勵華工科技走上自強奮鬥的道路。



馬新強表示，為了攻克“卡脖子”技術，華工科技多年來在高端激光裝備領域奮起直追。馬新強特別提到，公司成功研製汽車白車身激光焊接裝備，打破了國外近40年的技術壟斷，迫使國外產品價格下降超過40％。如今，華工科技僅需43秒即可完成一輛新能源汽車車身的激光焊接，創下行業最快紀錄。這款產品在國內市場佔有率超過90％，已服務下線車輛超過4500萬輛。此外，公司還開發了100多套激光裝備，服務汽車產業鏈中數千種零部件的生產，有力支撐了中國新能源汽車走向世界。



馬新強進一步指出，華工科技不僅實現了高端激光裝備的進口替代，還開始出口，產品訂單量已超越國際品牌。公司在不到十年的時間內，走完了國外巨頭30多年的產業化歷程，創造了70多項“中國第一”，並牽頭制定了中國激光行業首個國際標準。目前，產品以每年35％的增長速度銷往全球，改變了全球激光裝備產業格局，讓更多中國製造業企業得以負擔高精尖的激光裝備。

