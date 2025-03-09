中評現場：何小鵬談AI技術重塑生活方式

何小鵬。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京3月9日電(記者 俞敦平)在十四屆全國人大三次會議的“代表通道”上，全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬分享了AI與自動駕駛技術如何改變我們的生活，並介紹了小鵬汽車在自動駕駛、具身智能機器人及飛行汽車領域的最新進展與未來規劃。他強調，科技創新將加速中國在全球高科技領域的領導地位。



在十四屆全國人大三次會議第二場“代表通道”集中採訪活動中，全國人大代表、廣東小鵬汽車科技有限公司董事長何小鵬受訪時，以小鵬汽車的實踐為例，詳細闡述了科技創新如何推動自動駕駛、具身智能機器人和低空經濟等領域的進展，並展望了未來出行的願景。



何小鵬首先強調，科技創新是改變生活的核心動力。他回憶1997年大學時期參與宿舍通網的經歷，當時將整棟宿舍樓接入教育網是全國首批案例，被視為大事，如今卻成為日常。他以此說明，科技進步如何從稀奇轉為常態，並認為當前的AI時代將進一步重塑生活方式。



在自動駕駛領域，何小鵬表示，AI正推動技術快速發展。小鵬汽車已在2024年量產並交付端到端的自動駕駛系統，打通從停車位到停車位的全流程。他透露，2025年公司將探索L3級別自動駕駛的加速落地，2026年則計劃在停車場實現L4級別無人駕駛，包括無人泊車和無人取車。他認為，這將推動中國無人駕駛產業向前邁進一大步。作為全國人大代表，他還提出了關於自動駕駛標準的建議，希望中國能在全球標準規範中領先。

