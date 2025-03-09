中評現場：蔡強談封關運作不是要封閉海南

蔡強。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京3月9日電（記者 俞敦平）全國人大代表、海南省委自貿港工委辦副主任蔡強，在十四屆全國人大三次會議第二場“代表通道”上，針對海南自貿港2025年封關運作的準備情況及財稅政策發表了詳細看法。他強調，封關運作不是要封閉海南，而是通過特殊海關監管模式實現更高水平的對外開放，並從財稅角度分享了具體措施與成效。



在十四屆全國人大三次會議第二場“代表通道”集中採訪活動中，全國人大代表、海南省委自貿港工委辦副主任蔡強受訪時，從財稅政策的角度出發，分享了離島免稅新措施的成效以及企業稅收優惠的吸引力，並強調“零關稅”、“低稅率”、“簡稅制”三大政策正成為海南自貿港發展的核心動力。海南正全力以赴，為封關前後的改革開放和高質量發展奠定堅實基礎。



蔡強首先澄清了“封關”的真正含義。他表示，海南自貿港的封關運作是要打造一個特殊的海關監管區域，以實現更高水平的對外開放，而非限制流動。作為一名長期參與自貿港建設的財稅工作者，他特別提到民眾最熟悉的離島免稅政策已迎來升級。為適應封關後“零關稅”的目標，海南新增了“即購即提”和“擔保即提”兩種提貨方式。消費者在免稅店購物後，可以直接提走商品並在海南旅遊期間使用，而不必等到離島時再提取。他以生動的例子說明：“假如您是衝浪愛好者，可以飛到海南，在免稅店買好衝浪板、太陽鏡和防曬霜，隨即前往日月灣盡情衝浪。”這一政策的優化不僅提升了消費者的便利性，也進一步帶動了海南旅遊業的發展活力。



蔡強表示，對於企業來說，海南自貿港的財稅政策同樣具有強大吸引力。他分享了他在海南洋浦國際集裝箱碼頭調研時的觀察。隨著自貿港建設的深入推進，中遠海運等航運企業紛紛進駐，使得海南國際航行船舶總噸位迅速上升至全國第二。他提到，一家企業負責人曾表示，四年前看中海南的區位優勢和政策紅利來此投資，如今已享受近三億元的企業所得稅與個人所得稅優惠，並為7艘船舶申請了總額3.6億元的增值稅退稅。蔡強感慨道：“這些獨特的優惠政策，讓企業得到了真金白銀的實惠。”可見，財稅政策已成為吸引企業落戶海南的重要因素。

