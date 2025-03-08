白助藍反罷免轉趨保守？黃國昌：無中生有

黃國昌接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月8日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌今日到桃園市出席民眾黨桃園市黨部舉辦的38婦女節活動，他在會前接受媒體聯訪時，針對媒體報導因藍營反制大罷免的狀態不理想，因此態度轉趨保守一事表示，民眾黨內部根本沒有這樣的討論，特定媒體無中生有指稱民眾黨的立場轉趨保守，實在不是一件很可取的現象。



3月8日是國際婦女節，民眾黨桃園市黨部舉辦今日在桃園市平鎮區青年活動中心舉辦婦女節活動，包括黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨政策會執行長賴香伶、民眾黨籍台北市議員林珍羽等人都到場出席。



針對媒體報導，因藍營目前反制大罷免的狀態似乎不太理想，因此讓民眾黨在協助藍營反制罷免的態度轉趨保守一事，黃國昌指出，民眾黨內部根本沒有這樣的討論，但媒體卻引用一些匿名的放話，無中生有的指稱民眾黨的立場轉趨保守，實在不是一件很可取的現象。



黃國昌提到，針對民進黨所發動的大罷免一事，他要再次強調，目前台灣不管是對內或對外要面對解決的問題真的太多了，特別是非常多基層的人，不管在生活上還是在工作上，其實都面對著相當大的衝擊。政府應該是做實的時候。



黃國昌說，他從農曆春節期間就一而再、再而三的呼籲賴清德，應以台灣為念，以蒼生為念，好好的做一點實事，不要一天到晚在搞撕裂台灣社會的事情，特別是由民進黨所發動的大罷免，完全沒有正當性的基礎。