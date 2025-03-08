承諾偕妻二度蜜月　黃國昌羞笑：說到做到

黃國昌接受媒體聯訪，談到妻子露出羞澀笑容。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月8日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌今日到桃園市出席民眾黨桃園市黨部舉辦的38婦女節活動，他在會前接受媒體聯訪時，針對昨日承諾要帶妻子二度蜜月一事，難得在媒體面前露出羞澀笑容表示，他一定說到做到，但工作上面還是得先安排一下，而為了展現誠意，他今天早上也特別帶妻子一起去吃久違的早午餐。



3月8日是國際婦女節，民眾黨桃園市黨部舉辦今日在桃園市平鎮區青年活動中心舉辦婦女節活動，包括黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨政策會執行長賴香伶、民眾黨籍台北市議員林珍羽等人都到場出席。



民眾黨因應婦女節推出“行動Darling卡”活動，要無條件達成身邊重要女性的願望，黃妻高翔為此也提出二度蜜月的要求。黃國昌今日偕同妻子一起到桃園出席活動時受訪露出羞澀笑容指出，這一段時間以來，他對妻子真的很抱歉，因為都沒有機會帶妻子一起去度假。



黃國昌說，這一陣子只要是他單獨出境幾乎都是公務行程，事情做完就回來，也沒什麼時間和妻子一起度假，因此他才會響應民眾黨發起的“行動Darling卡”活動，承諾要帶妻子一起去二度蜜月，而他昨天也已跟妻子報告，他說到一定會做到，只是工作的事情還是要讓他先安排一下。



黃國昌表示，他已經很久沒有跟妻子一起吃早餐了，因此為了展示他的誠意，所以今天早上才會特別帶妻子一起去吃早餐。

