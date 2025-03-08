藍推大選綁公投　黃國昌：保持開放態度

黃國昌接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月8日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌今日到桃園市出席民眾黨桃園市黨部舉辦的38婦女節活動，他在會前接受媒體聯訪時，針對藍營目前有意把反廢死公投和大罷免投票綁在一起時表示，民眾黨保持非常開放的態度，希望藍白能相互討論共同努力來往這個方向去推動，接下來會找時間和國民黨一起坐下來詳細討論。



3月8日是國際婦女節，民眾黨桃園市黨部舉辦今日在桃園市平鎮區青年活動中心舉辦婦女節活動，包括黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨政策會執行長賴香伶、民眾黨籍台北市議員林珍羽等人都到場出席。



媒體詢問，針對藍營目前想把反廢死公投和大罷免投票綁在一起，但因現在若要連署30萬份的目標可能會來不及，因此藍營似乎想透過“立法院”以提案的方式通過，民眾黨是否會贊同？



黃國昌指出，把重要的公共政策藉由公民投票來反映全民的意志，這本來就是一種讓人民表達意見非常好的方式，對於可能在今年8月會提出來的公投題目，他希望能跟國民黨再找時間大家一起坐下來詳細的討論。



黃國昌說，國民黨之前對外表態的反廢死公投，這也是目前絕大多數台灣民眾所支持的，至於未來在“立法院”藍白該怎麼合作？應該還要經過一些討論。只要是適合讓人民直接表達意見的公共政策議題，民眾黨都保持非常開放的態度，希望藍白能相互討論共同努力來往這個方向去推動，這一點沒有什麼太大問題。