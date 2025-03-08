黃國昌出席婦女節活動　大讚民眾黨女力最強

黃國昌今日下午出席民眾黨桃園市黨部舉辦的婦女節活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月8日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌今日到桃園市出席民眾黨桃園市黨部舉辦的38婦女節活動，他在致詞時表示，民眾黨是由女力所撐起來的政黨，這從2022地方選舉就可看出，民眾黨在當時藍綠夾殺的政治環境下，仍然勇敢在包括台北市、桃園市、新竹市和宜蘭縣推出4位女性縣市長候選人，就顯示民眾黨的女力有多強。



3月8日是國際婦女節，民眾黨桃園市黨部舉辦今日在桃園市平鎮區青年活動中心舉辦婦女節活動，包括黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨政策會執行長賴香伶、民眾黨籍台北市議員林珍羽等人都到場出席。



黃國昌指出，民眾黨向來是女力最強的政黨，這從2022地方選舉就可看出，民眾黨在台北市長推出黃珊珊、桃園市長推出賴香伶、新竹市長推出高虹安、宜蘭縣長推出陳琬惠，這4位縣市長候選人全都是女性，當時在藍綠兩大黨的夾殺下，民眾黨還能有勇氣與戰鬥力的推出女性候選人，就顯示民眾黨是由女力所撐起來的政黨。



黃國昌說，另外他個人對柯妻陳佩琪更是非常佩服，因為陳佩琪在他心目中的形象其實並不是柯妻，而是陳佩琪，因為她就是陳佩琪。陳佩琪不但非常有想法，也從來不吝把自己的想法跟大家分享，後來因為柯主席的關係，讓陳佩琪經常受到一些莫名的攻擊，但他認為陳佩琪在現在的女性當中，不管是在職場或專業上的表現，都顯示她是一位非常了不起的女性。