元智大學校長廖慶榮：AI運用是全球新課題

元智大學校長廖慶榮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月9日電（記者 盧誠輝）元智大學校長廖慶榮接受中評社訪問表示，面對全球AI數位轉型浪潮的來襲，如何讓學生提早認識與正確用運AI相關技術，已成為全球各大專院校面臨的重要課題，而元智大學目前在各個學院都有安排相關的AI課程，目的就是希望能讓學生提早具備AI的專長與技能，以迎接未來在職場上AI數位轉型的挑戰。



廖慶榮，美國賓州州立大學工業工程博士，曾任台灣的中國工業工程學會理事長、中國工程師學會理事長、台灣校務研究專業協會理事長、台灣科技大學校長，2022年接任元智大學校長，目前也是工業技術研究院董監事、中華工程教育學會常務理事、“國家品質獎”評審小組召集人。



廖慶榮指出，AI在學校應該分成教學與研究兩個部分來談，在AI教學部分，元智大學現在每個學院都有安排相關的AI課程，主要目的就是希望能讓學生很快就熟悉AI的運用，尤其是人文社會學院現在也開了很多AI的相關課程，因為人文社會學院的學生如果能具備AI的專長和技能，對未來在職場的發展將相當有幫助。



至於在AI研究的部分，廖慶榮說，元智大學光是在做AI研究的老師就高達40位到50位，每個老師都會針對不同的場域運用來進行AI研究，特別是在醫療方面，元智大學的AI運用非常多，因為學校跟亞東醫院有合作關係，很多學校的老師跟醫院都有長期的配合，進行醫療相關的AI醫療教學研究。



廖慶榮舉例，元智大學電機系教授所率領的AI研發中心團隊，日前就運用AI相關技術，在美國高通(Qualcomm)計劃支持下，運用大語言模型與深度學習技術，成功開發出全球領先的AI MCI（輕度認知障礙）快篩工具，可以提早檢測出早期失智症的發現率。



他提到，元智大學圖書館也於開學前正式啟用全新AI智能學伴“圖書館智智君”，與新版圖書館網頁同步上線。這款生成式AI學伴能即時解答師生的學術與圖書館資源相關問題，並提供知識查詢、學習資料整理等服務，為全校師生打造全新智慧學習體驗。



另外，廖俊榮也表示，為了因應全球遊戲產業的蓬勃發展，元智大學中文系也開始用運數位科技的跨領域結合，特別與資訊傳播學系合作開設“電玩遊戲實作”課程，透過遊戲腳本創作與RPG實作，讓學生將文學素養與遊戲產業技術相結合，展現跨域學習的多元面貌。



廖慶榮強調，在這個時代，不管是任何學生，如果能多了解一些AI，並提早具備AI相關的專長與技能，對學生的未來發展是絕對有幫助的。