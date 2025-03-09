元智大學篳路藍縷　徐旭東讚創校36年有成

徐旭東今日出席元智大學校慶活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月9日電（記者 盧誠輝）遠東集團董事長徐旭東8日出席元智大學36周年校慶活動，該校是徐父徐有庠在1989年創立，他在致詞時有感於徐父篳路藍縷創望校經過，欣慰創校36年來已有各方面的成就，他鼓勵校友若有能力就盡量回饋給學校，若有時間就多與在校生多互動，希望能結合校友力量一起共同提升學校的發展潛力。



元智大學9日舉辦36周年校慶典禮，包括徐旭東、桃園市副市長蘇俊賓、元智大學校長廖慶榮等學校一職主管等人都到場出席。



校長廖慶榮在致詞時表示，元智大學從創立初期僅有3個學系的工學院，逐步發展成為擁有6個學院26個系所的綜合大學，學校篳路藍縷的走過36年，他肯定學校在學術研究、人才培育、產學合作與國際交流等方面取得的顯著成就，奠定了在台灣高等教育的重要地位。



廖慶榮也展望未來指出，元智大學將積極應對數位轉型等挑戰，持續在AI、智慧製造、半導體及ESG發展等領域深耕，感謝所有為學校發展做出貢獻的教職員生，他期許元智大學持續邁向卓越。



元智大學校慶活動中也特別公開表揚多位傑出校友，其中不乏在大陸和香港工作的傑出校友，包括人文社會學院藝術管理研究所碩士班校友、現任富藝斯拍賣行（Phillips）香港二十世紀及當代藝術部門主管暨資深總監的佟立華，還有電機通訊學院電機工程學系光電組碩士班校友、現任廈門美日豐創光罩有限公司廠長的黃宇光等人。廖慶榮特別感謝他們的卓越成就與對社會貢獻，期望能因此成為凝聚校友的力量。

