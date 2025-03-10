中評關注：台陸研中心深入中學　釋出訊號

陸委會與東海大學政治系合作成立“中國大陸暨區域發展研究中心”。（中評社 資料照） 中評社台中3月10日電（記者 方敬為）陸委會7日與東海大學政治系合作設立“中國大陸暨區域發展研究中心”（陸研中心），該中心未來除了從事相關研究，也將到國中、高中校園讓年輕人“認識中國”，別有弦外之音。從技術性阻攔恢復陸客來台團體遊，到要求公教人員簽具結未領大陸居住證，民進黨政府近期種種兩岸政策，就是要設法“零接觸”，如今再透過學術單位深入基層校園“教育對中國的認知”，引人聯想。



東海大學政治系3月7日下午舉辦陸研中心揭牌儀式，包括陸委會副主委沈有忠、校長唐國恩、政治系主任張峻豪、政治系教授兼任陸研中心主任林子立及學校師生、校外專家學者等共同見證。



對於該中心未來的工作，林子立表示，將整合學術、政府與產業資源，邀集中部專家學者，擴大研究視野，並且深入國高中職與青年學子對談，盼強化台灣的民主韌性與全球競爭力。“我們要進入國中、高中職校園，深入與年輕人交流，強化台灣青年認識中國，同時深刻推廣全球民主的重要性。”



民進黨政府近期對兩岸政策的立場顯而易見，就是要兩岸越少接觸越好，甚至最好是中斷連結。今年1月17日大陸文旅部宣布將恢復福建、上海居民組團到台灣旅遊，兩地旅遊踩線團原規劃2月10日來台，但台方堅持相關事宜要循“觀光小兩會”討論後再進行，最終未批准大陸業者踩線團入境。台灣觀光業者期盼落空，恐怕遙遙無期。



除了兩岸觀光旅遊受到技術性杯葛，台“銓敘部”今年3月初配合陸委會發函全台各公務機關，要求公教人員填寫具結未領有中國大陸身分證、定居證、居住證，引發爭議，學者質疑，該份文件形同對公務員的忠誠度調查，要求老師表忠，背後則是以此“恐嚇、暗示要求公教人員不得和對岸交流”。從台官方出台政策的實際走向，就是要設法兩岸“零接觸”。



如今陸委會進一步結合學術單位成立陸研中心，並將工作主軸之一設定為，深入國中、高中校園“教育學生對中國的認知”，若官方的立場是不樂見兩岸接觸，那教育的內容走向，不免引人聯想。



今年1月6日，獨派社團“台灣國”理事長陳峻涵率團赴“教育部”前遞交陳情書，要求“教育部”應改版高中課綱，引導青年學子開拓台灣主體性的宏觀視野，讓學子知道“台灣中國，‘一邊一國’，台灣是祖國，中國是敵國。”再對照東海大學陸研中心的設立目標，所釋出的訊號，耐人尋味。