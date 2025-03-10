杜震華：矽盾變半屏山　美棄台機會愈高了

華梵大學人文教育中心特聘教授杜震華接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月10日電（記者 張嘉文）台積電加碼投資美國1000億美元震撼科技界。華梵大學人文教育中心特聘教授、中華貨幣金融協會理事杜震華接受中評社訪問表示，最擔心的是美國總統特朗普不按牌理出牌的性格，後續會不會要求台積電最先進的研發技術交出來，類似無法預期的狀況發生，這對台積電和整個台灣就很不利。



杜震華說，從台灣戰略安全角度來看，當然不會希望台積電赴美加大投資，因為相關產能和技術留在台灣愈多，台灣就有機會愈安全，但當所謂的矽盾、護台神山變半屏山，台灣的安危對美國來說，就愈來愈不重要，放棄台灣的機會就愈高。



杜震華強調，如果台積電真的是被迫去美國加大投資和設廠，加上特朗普現在對待烏克蘭的方式，可以看出美國是逐漸從過去的“善霸”變成“惡霸”，所以台灣完全要單押美國，就不是智者的作法，應該思考平衡，在兩岸關係上如果有過去的管道可溝通，美國也不會對台灣如此予取予求了。



杜震華，美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士，歷任商業發展研究院商業政策所特聘研究員兼所長、“經濟部”顧問、台灣經濟研究院顧問、NCC通訊傳播委員會委員、外貿協會董事、“國大代表”、“中研院”經濟研究所副研究員、台灣大學“國家發展研究所”副教授。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心，引發討論。魏哲家6日傍晚在府方與賴清德共同召開記者會，強調台灣投資不會被影響，今年要在台灣建11條產線，台積電技術也不會被學走，不怕競爭，只要公平。



杜震華對此接受中評社訪問時表示，重點當然是台積電的先進技術真的可以維持領先，不被美國拿走，這樣當然影響不會太大，畢竟台積電是大規模的跨境企業，為應付美國當地市場的需要而加大投資，是企業的通例。以企業角度來說，台積電高度集中在台灣，原本就是很奇怪的方式，沒有跨國企業會這樣的，所以台積電很特殊，對台灣的安全經濟上有很大幫助。



現在最擔心的是特朗普的不按牌理出牌，杜震華說，尤其是台積電在美國會不會流出先進技術，讓英特爾趕上來，當然就影響很大了，撇除這一點的話，目前公布的方案他認為還可以接受，魏哲家的說法其實也沒錯，因為市場需求太大，台灣也供應不了。