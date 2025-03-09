李國璋：柯文哲明應可為父奔喪　時間未定

李國璋今日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月9日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發2月17日病逝享壽94歲，告別式將於3月10日舉行，今日下午開始布置會場。民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋今日受訪表示，柯文哲明日應能順利返家奔喪，但目前仍不確定時間點，能停留多久也都還不知道。



柯爸告別式明日上午舉行，今天下午開始布置會場，李國璋也到瞭解會場布置狀況，他受訪時指出，柯文哲明日應能順利返家奔喪，但不確定時間點，是否能順利準時參加家祭？能停留多久時間？什麼時候來？什麼時候走？都還不知道。



李國璋說，民眾黨中央與地方黨部目前共規畫柯爸告別式的志工人力約80人，預計明天上午7時30分工作人員就會到場開始布置會場，他也很感謝新竹市警察局的善意協助，就他瞭解，新竹市警局在明日上午約7時就會在新竹市立殯儀館周遭開始進行交管，並協助柯爸告別式會場的相關維安工作。



李國璋提到，目前較確定會到場致意的政治人物包括馬英九、陳水扁、“立法院長”韓國瑜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善，至於台北市長蔣萬安可能會派副市長林奕華代表出席。



柯爸告別式預計在明日上午8時30分開始在靈前進行誦經儀式，9時舉行家祭，訃聞上列名的4代家屬都會到場，9時30分家屬會向各界致哀感謝，並介紹柯爸生平事略。9時35分在誦經迴向後，於9時40分開始公祭，11時封釘、發引，11時30分羽化。柯媽何瑞英會依傳統習俗在柯爸封釘後就先返家休息，柯爸羽化後預計在明日下午3時安靈在新竹市永恆之丘納骨塔。