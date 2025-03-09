柯爸靈堂布置中　韓國瑜、侯友宜等送花弔唁

侯友宜、韓國瑜、江啟臣的弔唁花籃已送達柯爸告別式會場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月9日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發2月17日病逝享壽94歲，告別式訂3月10日舉行，今日下午已開始進行布置會場。各界送的花籃陸續進場，包括“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、彰化縣長王美惠、嘉義市長黃敏惠等藍營政要都送花弔唁。



藍委鄭正鈐、張嘉郡、羅廷瑋、蘇清泉、無黨籍花蓮縣議會議長張峻、國民黨籍台北市議員闕枚莎、民進黨及新竹市議員劉崇顯也都已送花籃到會場弔唁。禮儀人員表示，預估將會有更多各界政要的花籃擺放在會場。



柯爸告別式會場明日上午將在新竹市立殯儀館景行廳舉行，但不開放拍照攝影，將由民眾黨中央黨部提供共訊畫面，兩側廳堂亦會有電視同步播放。景行廳右側廳堂安排為柯府休息區，左側廳堂為媒體工作區和一般民眾弔唁區。



據瞭解，各地小草（民眾黨支持者）已開始集結要送柯爸最後一程，目前包括台北市、新北市、台中市、彰化縣和台南市至少共有6台遊覽車將在明日把小草接駁到新竹柯爸告別式會場，若再加上自行前來的小草，預估至少會有500名小草到場為柯爸送最後一程。



柯爸告別式預計在明日上午8時30分開始在靈前進行誦經儀式，9時舉行家祭，訃聞上列名的4代家屬都會到場，9時30分家屬會向各界致哀感謝，並介紹柯爸生平事略。9時35分在誦經迴向後，於9時40分開始公祭，11時封釘、發引，11時30分羽化。柯媽何瑞英會依傳統習俗在柯爸封釘後就先返家休息，柯爸羽化後預計在明日下午3時安靈在新竹市永恆之丘納骨塔。