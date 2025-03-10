趙竹成：美國想聯俄制中是想太多了

政治大學民族系教授趙竹成。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月10日電（記者 楊騰凱）美國出手談判結束俄烏戰爭，是否是想拉攏俄國制衡中國？政治大學民族系教授趙竹成向中評社表示，美俄都是能源出口大國，本身就在利益上就有衝突，未來雙方在能源市場的摩擦只怕會更多，俄國與美國打交道都會有所保留，說美國想聯俄制中是想太多了。



趙竹成為俄羅斯喀山大學（後改制為喀山聯邦大學）東方人文思想研究所博士，曾任留俄台灣同學會理事長，現為政治大學民族系專任教授、政治大學俄羅斯研究所兼任教授。研究專長包括歐亞民族現況、俄國及中亞民族問題、俄國政府與政治。



當俄羅斯歷經戰爭的消耗，未來對中國的依賴會不會增加？



趙竹成表示，對俄羅斯人來說，與中國的關係他們稱之為“互補”，因為俄羅斯是很自傲的民族，以他們的驕傲心理來說，他們不會認為自己需要依賴其他國家，俄中關係就是互補與合作。當然，未來這樣互補合作的需求勢必會變高，但俄羅斯人在面對這場衝突之前，他們心中早就有了很深的覺悟，就是就算沒有一切外部支援，俄羅斯也要靠著自己的力量生存下去，不論有沒有人和俄羅斯站在一起，他們也要堅定以自己的力量完成目標。俄羅斯有人有這樣堅毅的心態事實上是很不容易的，但這就是這個民族的個性。



趙竹成指出，俄羅斯與中國大陸的政治夥伴關係短期內不會有什麼變化，近期有討論聲音認為，美國想停止俄烏戰爭，目的是想聯手俄國制衡中國，這樣的說法想太多了。因為說到底，支撐俄國財政的主要是能源，美國現在也是全世界前幾大能源出口國，美俄在經濟利益相互競爭，兩國未來在能源市場摩擦只怕會更多，因為全球對能源的需求終究有限。



趙竹成表示，所以說美國如果想“聯俄制中”，這種說法是不切實際。而且對俄羅斯總統普京而言，美國這個政治體制每四年就要更迭，政策很可能都會有大幅轉變，所以美國不見得是個可靠的往來對象，普京對美國打交道時都會有所保留，因為我不知道四年後面對的美國領導人是誰。甚至可能不必等到四年一次總統選舉，兩年後的美國期中選舉結果，如果民主黨重新拿回參議院或眾議院，那特朗普的對外政策勢必又要受到內部政治所左右。



趙竹成指出，對於是不是與特朗普見面，普京的態度就是完全不急，普京的態度很清楚，如果雙方只是見個面喝杯茶，那意義真的不大，除非雙方已經談好一個明確的結果在眼前了，否則意義都不大。所以真的不必想太多，以為美國可以在中俄關係之間見縫插針。