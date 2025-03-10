台籍人大代表審兩高報告強調反“台獨”立場

台籍人大代表全體會議開放日，吸引大批媒體現場採訪。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京3月10日電（記者 俞敦平）在第十四屆全國人民代表大會第三次會議期間，台籍人大代表團召開團組會議，對最高人民法院和最高人民檢察院的工作報告進行了深入審議。代表們一致贊同兩高報告，認為其內容詳實、務實，政治站位高，充分展現了司法機關在維護國家安全與社會穩定方面的成效。特別是在反“台獨”及涉台司法服務領域，代表們高度肯定兩高與相關部門聯合推出的政策舉措，並對完善涉台審判機制與保障台胞權益的努力表示認可。他們同時提出建議，希望進一步加強反“台獨”法治宣傳並優化司法服務，以促進兩岸融合發展。



代表們指出，最高人民法院院長張軍和最高人民檢察院檢察長應勇提交的工作報告，全面總結了过去一年司法機關在維護國家安全、社會穩定、公平正義，以及服務經濟社會發展與民生福祉等方面的工作成果。報告以數據為依托、以案例為佐證，體現了司法機關貫徹習近平法治思想的成效，彰顯了其為大局服務、為人民司法的責任感。台灣省代表團對此表示高度認可。



審議中，反“台獨”議題成為焦點。代表們對兩高與公安部、司法部、國務院台辦聯合制定的《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》給予高度評價。這一意見明確了懲治“台獨”頑固分子的法律依據，例如依法處理楊智淵等分裂分子的案件，展現了司法機關捍衛國家主權與領土完整的決心。一位代表表示，這不僅有效震懾了“台獨”勢力，也為反分裂工作提供了堅實的法治基礎，建議加大宣傳力度，讓更多台胞認識到“台獨”的危害。



全國人大代表、浙江省台聯副會長陶駿發言時指出，兩高報告自始至終貫徹反“台獨”立場，體現了司法機關在國家安全領域的擔當。通過聯合制定政策，將“台獨”分裂行為納入打擊範圍，這對遏制外部勢力干涉、維護兩岸穩定具有深遠意義。

