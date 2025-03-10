周琪與顏珂：兩岸交流與文化認同無法阻止

全國人大代表周琪。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京3月10日電(記者 俞敦平)在第十四屆全國人民代表大會第三次會議台籍人大代表團全體會議開放日上，全國人大代表顏珂與周琪針對兩岸交流合作及文化認同等議題作出回應。顏珂闡述大陸在促進兩岸經濟文化交流與融合發展上的努力，強調儘管民進黨當局阻撓，兩岸人員往來與合作仍蓬勃發展，並呼籲台灣同胞共同反對“台獨”，維護台海和平。周琪則回顧兩岸共同的歷史記憶，強調中華文化在台灣的深厚根基，民進黨的“去中化”只是一場鬧劇。他鼓勵台灣青年來大陸體驗真實歷史與文化，促進心靈契合。



針對關於當前台海形勢複雜嚴峻、民進黨當局頻頻阻撓兩岸交流的提問，顏珂表示，民進黨當局拒不承認九二共識，反中抗中、倚美謀獨，嚴重危害台海和平穩定。然而，祖國大陸始終順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同意願，積極推動兩岸交流合作與融合發展。她指出，政府工作報告明確提出要完善促進兩岸經濟文化交流的制度與政策，深化兩岸融合發展，增進同胞福祉，這充分展現了祖國大陸的誠意與善意。儘管民進黨當局多方阻撓，2024年兩岸人員往來與交流合作依然活躍，祖國大陸致力推動交流往來正常化與常態化，支持各界以多元方式深化合作。



顏珂代進一步提到，去年台胞來大陸人次大幅增長至402萬，超越疫情前水準；兩岸貿易總額達2929億美元，增長9.4%，其中台灣享有巨額順差。這些數據顯示，兩岸同胞的交流與合作需求是民進黨當局無法阻擋的。在深化融合發展方面，中央支持福建探索建設兩岸融合發展示範區，上月底發布17條惠台利民政策，兩岸產業合作亦取得新進展。海峽兩岸產業合作區、平潭綜合實驗區等地穩步推進，台商台企搶抓新質生產力機遇，加快轉型升級，扎根大陸發展。她強調，祖國大陸經濟長期向好，為兩岸合作開闢廣闊空間，也為台胞台企提供無限可能。顏珂呼籲台灣鄉親從民族大義與自身福祉出發，與大陸同心同向，反對“台獨”挑釁與外來干涉，共同維護台海和平，促進交流合作，創造美好未來。她最後引用習近平總書記的話說，兩岸同胞一家親，血脈親情無法割斷，祖國統一的歷史大勢無人能阻。

