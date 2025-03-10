綠阻交流　陳雲英笑回台灣人不是被嚇大的

陳雲英。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京3月9日電（記者 俞敦平）在第十四屆全國人民代表大會第三次會議台灣省代表團全體會議上，台籍全國人大代表陳雲英回應記者提問時表示，媒體不用對台灣政府限制台灣的大學與大陸部分大學交流的影響過度反應。她強調，台灣青年懷抱夢想，面對限制毫不畏懼。她幽默的引用台灣俗語笑稱“台灣人不是被嚇大的”，展現她對台灣青年學子的信心。



陳雲英指出，大陸有292所高校招收台生，機會與資源豐富。此外，對於大陸恢復福建、上海團客赴台旅遊卻遭陸委會設限阻擾，她認為這反映台灣當局對大陸國力的恐懼，並強調大陸開放的善意與能替台灣帶來的經濟效益，呼籲台灣當局順應民意促進交流。她指出，大陸在科技、文化等領域的發展為台青帶來廣闊機遇，並建議將台灣青年納入國家人才計劃。同時，她提醒，過度限制的政策可能引發反彈，呼籲台灣當局謹慎行事，以免激起民怨。



在第十四屆全國人民代表大會第三次會議台灣省代表團全體會議開放日上，台籍全國人大代表陳雲英針對兩岸交流議題回應記者提問。記者關注台灣方面禁止部分台灣的大學與大陸學校交流對台生的影響，以及大陸恢復福建和上海團客赴台旅遊卻因台灣陸委會堅持小兩會協商而陷入僵局的現況。陳雲英以清晰觀點闡述看法，強調台灣青年求學熱情不減，並呼籲兩岸以民意為本推動交流。



陳雲英表示，儘管台灣當局禁止台灣的大學與三所大陸大學進行交流，但這並未顯著影響台灣青年前往大陸求學的意願。陳雲英指出，大陸目前有多達292所高校對台灣學生開放招生，提供廣泛的學術資源和發展機會。她認為，三所學校的限制相對於大陸整體的教育開放規模而言微不足道，難以形成“寒蟬效應”。她強調，台灣青年只要有夢想和清晰的生涯規劃，仍然會選擇大陸，因為大陸的環境有利於人才培養與個人成長。同時，她引用台灣民間俗語“你以為我是嚇大的”幽默的表達對台灣年輕人韌性的信心。

