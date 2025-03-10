中評觀察：看台積電事　台對美談判有苦頭吃

在美國總統特朗普見證下，台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮宣布將對美國再投資至少1000億美元。（照：The White House X） 中評社台北3月10日電（評論員 林淑玲）台積電董事長魏哲家3日在美國白宮、特朗普見證下宣布加碼投資美國1000億美元。台“經濟部長”郭智輝日前受訪脫口說台官方事先不知情，讓外界為之驚訝，府院趕緊改口稱是指“投審會還沒收到正式申請案”。從郭智輝的“老實說”看來，台灣與特朗普接下去的談判恐怕是很不利。



台積電如台灣的“神山”，沒有什麼比它更有價值，也是台灣與美國談判最有利籌碼。在此之前，外界普遍評估，台灣應該會把台積電、軍購、關稅等綁在一起跟美國談，如果台積電加碼赴美投資，讓得多一點，應可換得美國在台灣軍購、關稅等項目稍加鬆手，不會要得那麼多。



郭智輝日前接受專訪時提到，台積電沒有來跟政府說這件事，“他要去談時，大家都不知道，對政府他也沒有說他要投資1000億美元，都沒有說這事”，嚇到許多人。這話對台官方殺傷力太大，府院趕緊跳出來解釋，“郭智輝所謂沒跟政府說，是指投審會還沒收到正式申請案。”兩個說法哪個是真的，應該很容易判斷。



如果台積電與美國談判完全沒有台灣官方角色，把官方甩開，接下去的台美談判台灣就很難、很難，幾乎沒有籌碼了。台積電不願與台官方綁在一起也是合理，他們外資持股佔七、八成，須顧及股東權益，當然是追求利益極大化。台官方約束不了台積電，他們承諾美國的投資，台灣政府也不敢擋。

