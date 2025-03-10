中評關注：柯為父奔喪張力強　綠怎做都傷

陳水扁弔唁花籃，感謝柯文哲父親在他落難時伸出溫暖的手。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月10日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發2月17日病逝享壽94歲，告別式在3月10日舉行。被羈押在台北看守所的柯文哲預料終能如願送父親最後一程，因柯戒護奔喪的畫面戲劇張力實在太高，柯的一舉一動都將吸引眾人目光，這對於冷調處理的綠營，恐怕是怎麼做都會造成傷害。



柯爸告別式會場9日傍晚大致布置完成，現場擺滿各界政要送來的弔唁花籃，放眼望去幾乎都是藍白陣營政要，綠營僅有陳水扁、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘和綠委莊瑞雄等3人送花弔唁。陳水扁更在花籃卡片寫下“由衷感念，柯爸爸在陳水扁落難回家，多次南下關懷備至！敬請柯爸爸在天之靈安息！陳水扁叩謝”。



相較於陳水扁的“有情有義”，綠營幾乎一片噤聲，只有莊瑞雄敢大方到新竹拈香，並強調過去他遭逢父喪和母喪時，柯都有去上香，所以本於人情不去說不過去，還有曾在2016“立委”選舉獲柯文哲站台力挺的柯建銘曾派助理低調赴柯爸靈堂致哀，但綠營對柯家的關懷與送暖也僅止於此。



雖然有政治網紅呼籲賴清德應出席柯爸告別式，並給柯文哲一個擁抱，但這應是不可能。



事實上，在柯家治喪期間，有多位綠營新竹政治人物曾到過柯爸靈堂所在的禮儀會館，弔唁其它喪事，對柯家“過門不入”，這讓有些新竹白營地方人士看不下去，忍不住向媒體私下抱怨“這些人平常紅白帖都在跑了，有必要做到這麼絕嗎？”這就是柯家在治喪期間感受到的人情冷暖。

