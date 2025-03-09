台海軍敦睦遠航環島航訓　在台南安平港亮相

海軍532磐石軍艦（油彈補給艦）停在台南安平港開放參觀。（圖：台南市政府） 中評社台南3月9日電（記者 蔣繼平）台灣海軍敦睦遠航訓練支隊近日執行環島航訓，9日、10日兩天停靠台南安平港開放民眾參觀，吸引大批民眾登艦，現場氣氛熱鬧，民進黨籍台南市長黃偉哲9日也到場替海軍加油。



海軍敦睦遠航訓練支隊從7日至22日啟動敦睦遠航訓練支隊環島航訓任務，依序靠泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳及花蓮等7大港口，並配合招募宣導及開放民眾參觀。此外還有海軍官校學生鼓號樂隊、海軍儀隊樂隊及莒拳隊表演。



軍方今年除了開放532磐石軍艦（油彈補給艦）及1207武昌軍艦（康定級飛彈巡防艦）兩艘軍艦外，在台南安平港增派623沱江級武江艦，20機砲悍馬車、40機槍悍馬車、AAV7登陸戰車、紅雀無人機等裝備陳展。



黃偉哲9日前往安平商港迎接艦隊並致贈官兵弟兄加菜金，海軍司令部副司令馬群超中將率隊歡迎，加菜金則由敦睦遠訓支隊支隊長劉岱瑞少將代表接受。



黃偉哲表示，海軍敦睦艦隊是海軍重要的宣傳艦隊，展現出海軍精良的訓練與裝備，希望透過艦艇開放參觀，讓民眾近距離接觸海軍，瞭解海軍的任務和功能，期待兩日開放登艦參觀的活動，提升全民防衛意識，瞭解海軍保家衛國的訓練成果。



海軍艦隊指揮部表示，此次於旗艦磐石軍艦設置文宣館，展示主題為“建構防衛韌性，捍衛海疆安全”，並分為10個展區，介紹先進科技、台灣精品、“國防”自主、人文藝術及觀光等發展成果。