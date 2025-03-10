中評關注：“抗中保台”能拉得動大罷免？

賴清德6日與台積電董事長魏哲家共同出面召開記者會，質疑聲浪似乎沒有減弱。（中評社 資料照） 中評社台北3月10日電（記者 黃筱筠）大罷免蓄勢待發，民進黨日前召開中常會，會後賴清德子弟兵林俊憲表示，賴清德會中並沒有禁止黨公職下鄉宣講。黨團總召柯建銘接受節目專訪更直接提及，等到今年度總預算案與《財政收支劃分法》覆議案結束後，黨就會下鄉宣講，主要會聚焦在野黨大刪總預算。



柯建銘還說賴清德就是抗中保台第一品牌。未來民進黨應該會傾全力力促大罷免，且就是舉著“抗中保台”大旗，但在台積電變成美積電的說法甚囂塵上後，還有美方要求台灣要延長義務役期為2年的說法傳出後，“抗中保台”是否能發揮效果，帶動大罷免氣勢，需要後續觀察。



目前全台大罷免如火如荼進行中，截至3月6日共有32位藍委、1地方首長和2議員罷免案一階通過，12名綠委未過門檻。



根據“中選會”資料，現行公職人員罷免制度，除不分區及“僑居國外國民”“立法委員”不適用罷免規定外，民選公職人員罷免，均由原選舉區選舉人提議，提議人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上，並徵求連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，主管選舉委員會應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年，不得提出罷免。罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。



要連署通過第二階段罷免，幾萬份的連署書，勢必要黨公職全力協助。但民進黨中常會不敢公然下令，卻要透過柯建銘接受專訪時透露訊息，只要在今年度總預算案與財劃法覆議案表決後，黨就會下鄉宣講，比照過去公投宣講方式，行政官員也得下鄉，主要宣講著重在捍衛預算。但這難道不算是動員院黨的資源進行大罷免，民進黨絕對會批評在野黨搞亂“國會”，拉抬大罷免連署氣勢。



而以第一階段連署狀況來看，罷免綠委至今還沒有成案，雖然有補件機會，但罷免綠委氣勢已漸弱，加上第二階段“行政院”與民進黨動員資源狀況下，第二階段罷免藍委成案，應該也會有幾個過關，接著投票階段，再以“抗中保台” 拉抬聲勢，國民黨“立委”要小心。



若依照柯建銘講法，大罷免只要賴清德出馬，勢必就是“抗中保台”的舞台。但最近台積電被形容已經成為美積電，綠委與民進黨中央一再澄清，還刻意連結這是與中國大陸同一個說法，刻意要“抹紅”台積電就是美積電的說法。但“經濟部長”郭智輝稱，事前不知道台積電要投資美國等說法，對民進黨執政有殺傷後，這不是台積電成為美積電的質疑，還令人懷疑民進黨政府是否無法控制台積電高額投資，那未來核心技術若外流，民進黨政府能管控嗎？



現在還傳出美方要求台灣將義務役期延長至2年。蔡英文執政時從2024年元月起才將4個月役期延長到1年，現在又要求延長為2年，再看看台積電擴大美國投資，都令人質疑美方其實認為台灣可能戰爭，現在所做的事情，要把台灣重要晶片技術轉往美國，這樣氣氛若擴散，“抗中保台”在大罷免還能否發揮效果。