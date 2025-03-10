台灣國際蘭展台南登場　發展永續多元特色

“2025台灣國際蘭展”展至3月23日，人潮眾多。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月10日電（記者 蔣繼平）台灣有蘭花王國美譽，蘭花產業以外銷為導向，去年產值新台幣64億元，出口就占61億元。每年舉辦的台灣國際蘭展目前在台南後壁的蘭花生物科技園區登場，一進展區有如走進蘭花盛開的迷霧甬道，彷彿置身大自然景觀，更有近千株的參賽蘭花可欣賞，迎面而來的優雅香氣讓人舒心療癒，值得一探究竟。



“2025台灣國際蘭展”於3月8日盛大開幕將展至3月23日，地點在後壁台灣蘭花生物科技園區展出，今年規劃4大場域和5大展館，還有20項精彩主題，展現台灣“蘭花產業王國”特色，也帶領遊客體驗農業生物科技、文創設計、觀光旅遊等成果，發展成為永續多元特色產業。



台灣國際蘭展每年平均吸引超過20萬名遊客購票入場參觀，去年湧入30萬人次。8日開園適逢婦女節，台南市政府也邀請女性朋友免費入園參觀，帶動觀展人潮，入場門票全票為新台幣250元。經市府統計，首日入園人次約近4.5萬人次，相較去年首日人潮多3倍，市府也估今年國際蘭展可望達35萬人次。



本屆亞太蘭花會議與台灣國際蘭展合併舉辦，設有50場專業論壇，涵蓋蘭花育種、栽培、科學研究與產業永續發展。



此外，台南市政府指出，來自聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、智利、加拿大、奧地利、新加坡、菲律賓、日本、紐西蘭等10國17位國際使節8日開展也共襄盛舉。美國在台協會高雄分處長張子霖9日也撥空帶著全家人一同前往參觀。



蘭花是台灣農產品外銷的旗艦產業，2024年整體產值達到新台幣64億元，出口就占61億元，外銷市場遍及美國、日本、加拿大、澳洲等60多國。



目前台灣蘭花以蝴蝶蘭為最大宗，產地集中在台南後壁、嘉義等地；其次為文心蘭，產地集中在台中新社、后里、雲林、嘉義、屏東等地。