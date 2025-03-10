沈伯洋稱陸打飛彈有助募款　侯漢廷轟可恥

侯漢廷9日在臉書公布一份錄音檔，指控創辦黑熊學院的綠委沈伯洋，於2022年募款時，在會議中脫口說出“中國的飛彈打過來，對我們有很大的幫助”。（照:侯漢廷臉書） 中評社台北3月10日電／新黨籍台北市議員侯漢廷9日公布錄音檔，指控創辦黑熊學院的民進黨籍“立委”沈伯洋，於2022年募款時，在會議中脫口說出“中國的飛彈打過來，對我們有很大的幫助”。侯漢廷表示，政治人物應該要降低兩岸風險，而不是挑撥離間、煽動對立，看到對方軍演就見獵心喜，藉此增加自身利益，“這樣的言行，令人可恥。”



沈伯洋2017年自美國獲博士學位後返台後，短短數年相繼創立台灣民主實驗室、黑熊學院等團體，在蔡英文執政時期，曾任黨產會委員，賴清德則將他列為不分區“立委”，受到民進黨破格禮遇。



侯漢廷昨在臉書公開一段2022年黑熊學院43秒的會議錄音檔，疑似在討論資金問題。根據音檔字幕，沈伯洋說，“一開始算滿順利，有到1、200萬，後來再200萬出得很久”，被“核能流言終結者”創辦人黃士修攻擊，但反而引起更多人關注黑熊學院。



錄音檔中的音聲指出，“中國的飛彈打過來對我們有很大的幫助”，並提到在華府的全球台灣研究中心（GTI）創辦人黃文局，指黃是大金主，對黑熊也很有興趣，但沈認為“1、200萬不夠，幾千萬也不夠，要上億！”

