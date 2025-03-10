柯文哲哭喊：父親等不到我　一生遺憾

柯文哲抵達告別式會場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月10日電（記者 盧誠輝、鄭羿菲）因京華城等案遭羈押的台灣民眾黨前黨主席柯文哲，其父親柯承發病逝，於今天舉辦告別式，柯文哲8點54分抵達殯儀館參加家祭。柯文哲表示，父親一直在等我，直到他的身體無法負荷，最終還是讓他失望，最後一刻無法向他拜別，行醫三十年，在我父親最需要的時候，沒有辦法親自照料，“這會是我一生的遺憾”，柯說，會好好照顧母親，相信苦難都會過去，等待重見光明的一天。



柯承發享高壽94歲，屬於喜喪，今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行告別式，現場按喜喪禮儀，以粉色蓮花佈置，走道則擺放菊花、百合。柯文哲於上午8時54分在多名法警戒護下抵達現場，未戴手銬及腳鐐。



柯文哲悼詞全文如下：



我小時候不用特別的督促，就很認真地唸書，而父親看著我的成績單，雖然和平常一樣沒有多說話，但是我知道他是高興的。雖然父親的人生機會被當年的白色恐怖所剝奪，他還是很努力地工作，他是我們柯家最堅強的支柱和靠山。



解嚴以後，228不再是社會的禁忌，但是卻變成是我最尷尬的日子，因為每一年到了228，我父親去參加紀念活動就會一路哭著回家，我知道這是我父親一輩子沒有辦法走出的陰影，這就是為什麼我每年228都是參加一日北高或一日雙塔自行車的活動，用汗水去取代淚水，擋住憂傷的情緒，用正面的陽光去面對一時的悲情。



當我可能參選台北市長的消息傳開以後，我父親從新竹搭車到台北跑去台大醫院，勸我繼續好好當醫生，他說他在228失去父親，不要再失去兒子。但我最後的決定讓你這10年來為我操了不少心，我的人生的轉彎更讓你在臨終前失去了兒子的陪伴。去年八月，父親在住院的時候，我因為各種司法羅織的罪名遭到搜索和羈押，身為一個急重症醫師，行醫30年，我竟然在我父親最需要我的時候，沒有辦法親自照料，為父親的病情做努力，只能在他被發出病危通知的時候，在戒護下被帶到醫院。

