台積電赴美　鍾小平告卓榮泰與郭智輝外患瀆職

台北市議員鍾小平告發行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝涉瀆職、外患罪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月10日電（記者 張穎齊）針對台積電將加碼投資美國1千億美元，中國國民黨籍台北市議員鍾小平10日赴台北地檢署告發“行政院長”卓榮泰、“經濟部長”郭智輝涉犯《刑法》瀆職、外患罪，痛批2人沒經過投審會就讓台積電赴美，幫助美國總統特朗普的帝國主義打擊“中華民國”，急著讓“中華民國”變成美國殖民的第51州。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。



鍾小平遞狀前受訪表示，他要告卓榮泰、郭智輝涉犯“中華民國”《刑法》瀆職、外患罪，一、為何瀆職？因1650億美元、新台幣5.5兆元的投資案，沒經過“經濟部”投審會就可直接過去。二、為何外患罪？這2人急著幫特朗普的帝國主義再興，將“中華民國”變成美國殖民的第51州，沒台積電、矽盾後，台灣還有何能力與價值對抗對岸武統？這對“中華民國”國格是最大侮辱，勾連美國人，2奈米高階製程全送美國，特朗普還勒索要台灣人將防務預算拉高到占GDP10%（現約2.45%），政府照單全收，非常可惡可恨。

