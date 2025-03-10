藍推全民普發1萬元　財經學者挺還稅於民

財政委員會今日召開“稅收超徵還稅於民”公聽會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月10日電（記者 楊騰凱）台灣去年稅收超徵新台幣5283億元，中國國民黨“立法院”黨團要求本會期內向全民普發一萬元，全民共享經濟成長的果實，此案也被列為本會期優先法案。國民黨籍財政委員會召委賴士葆今日召開公聽會與學界交換意見，不少學者都提出應還稅於民，普發1萬元並不過分。



“立法院”財政委員會今日召開“稅收超徵還稅於民”公聽會，由賴士葆主持，出席發言成員包括台北商業大學財稅系教授黃耀輝、政治大學經濟系兼任教授林祖嘉、政治大學財政系教授陳國樑、國民黨籍“立委”李彥秀等。



“財政部”日前公布去年稅收成果，去年稅收3.7兆元創下新高，同時超徵5283億元，超徵數字也創下歷史新高。對此，國民黨團主張應該還稅於民，向全民普發1萬元，此提案也列入本會期優先發案，國民黨團將全力推動。



黃耀輝表示，過去政府經常編列特別預算來花錢，所以我們不太相信政府會拿超徵稅收去好好還債，所以我們認為應該還稅於民。尤其當稅收超徵金額的比率如果超過經濟成長率，那就叫做超拿，這個多出來的數字應該還稅於民。



林祖嘉表示，超徵稅收除了一部分拿去還債外，如果能拿部分還稅於民，全民可以共享經濟成長的果實，這是可以做的事情。2009年馬政府發了3600元消費券，2020年蔡英文有過3000元的三倍券以及5000元的五倍券，2023年還發現金6000元，我們已經有過這麼多經驗，那去年超徵稅額這麼多，全民普發1萬元並不過分。

