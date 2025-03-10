柯文哲獲准送別父親　國民黨：人性底線

國民黨發言人楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月10日電（記者 張嘉文）因京華城等案遭羈押的台灣民眾黨前黨主席柯文哲，其父親柯承發病逝，於今天舉辦告別式，柯文哲8點54分抵達殯儀館參加家祭。對此，中國國民黨發言人楊智伃表示，這是合理的安排，柯文哲之前已沒法見父親最後一面，至少能送父親最後一程，也是相關單位保有人性的基本底線。



楊智伃強調，國民黨對於柯承發過世表達哀悼，黨主席朱立倫因為日前父親過世的百日習俗，今天沒法親自前往告別式致意，指派黨秘書長黃健庭代表出席，也有許多國民黨“立委”前往，盼望一切順利。



柯承發享高壽94歲，屬於喜喪，今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行告別式，現場按喜喪禮儀，以粉色蓮花佈置，走道則擺放菊花、百合。柯文哲於上午8時54分在多名法警戒護下抵達現場，未戴手銬及腳鐐。



楊智伃今天對此表示，國民黨多次對柯文哲前主席家表達哀悼之意，朱立倫在第一時間聽到此消息也同樣表示哀悼。過去柯文哲父親柯承發給大家都是比較溫和敦厚的形象，而台灣是一個人性善良且有道德的社會，所以讓柯文哲能在最後盡身為人子的孝道，對國民黨立場而言是認為很合理。



楊智伃提到，朱立倫日前也公開呼籲，希望有關單位應讓柯文哲能送父親最後一程，因為柯已沒見父親最後一面，至少要送父親最後一程，所以今天柯能獲准前往告別式，至少相關單位保有人性的基本底線。