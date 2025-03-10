沈伯洋：難道拿美國獎學金就可能是美間諜？

民進黨團力挺沈伯洋。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月10日電（記者 黃筱筠）民進黨不分區“立委”沈伯洋最近連續遭爆料，今天在黨團幹部陪同下出面澄清，也拿出畢業證書影本等自清。他說現在名下的不動產衹有阿公的靈骨塔，國民黨指控他在美國與台灣都有房子，如果沒有，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇要不要請辭下台？



媒體追問黑熊學院舉辦活動為何美國在台協會（AIT）要到場，兩岸越亂黑熊越賺？沈伯洋說，他有拿美國獎學金，這也是拿美國的錢，可以繼續抹黑，難道他拿美國的錢唸書，就可能是美國間諜嗎？因為他研究中國議題，這是極為正常的事情。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜以及綠委王義川等出席記者會力挺沈伯洋。



新黨台北市議員侯漢廷日前踢爆民進黨“立委”沈伯洋在擔任台灣民主實驗室執行長接受國外勢力贊助，今天又在臉書播放黑熊學院會議談話內容，沈伯洋說“中國的飛彈打過來對我們有很大的幫助”，黑熊學院能募更多等，要求沈辭職向全台人民謝罪。



沈伯洋今年42歲，台灣大學法律系畢業後到美國留學，獲賓夕法尼亞大學法學碩士學位。嗣後進入加州大學爾灣分校社會生態學系所攻讀犯罪與法律社會學相關博士班，獲“犯罪與法律社會學”博士學位。創辦黑熊學院、台灣民主實驗室，後被民進黨提名為不分區“立委”排名第二名。

