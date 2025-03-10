朱立倫提有條件“倒閣”？國民黨：絕無此事

國民黨嚴正否認有關提出“倒閣”的討論。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月10日電（記者 張嘉文）針對媒體報導，中國國民黨主席朱立倫轉向“有條件”“倒閣”，若罷免二階段連署，綠營仍輾壓藍營，不排除邀民眾黨主席黃國昌商討“倒閣”事宜。國民黨發言人楊智伃今天嚴正否認表示，從未討論、絕無此事。



依現行法律，1／3“立委”提出不信任案（“倒閣”）、獲1／2通過，“行政院長”必須在10日內辭職，並得同時呈請“總統”解散“立法院”。民進黨之前一直喊話要國民黨“倒閣”，改選全部“立委”。



楊智伃說，“國會”新會期是民生法案會期，國民黨全力推動攸關福國利民的重要民生法案，嚴正否認討論“倒閣”相關議題。



藍綠互相發動大罷免，綠民團發動罷藍委，32案全數通過第一階段審查；藍民團發動罷綠委，12案全須補件，形成巨大落差。



有媒體報導，朱立倫近日對“倒閣”案態度一百八十度轉變，從原本趨於保守到評估32席遭罷藍委未必都挺得過二階連署，若全數進入三階段投票，不排除找民眾黨主席黃國昌共商“倒閣”，訴求“國會”全面改選”救大罷免。



國民黨今天召開有關“賴政府”能源政策錯誤的記者會，楊智伃對此嚴正否認，她強調，地方建設、人民福祉是國民黨最關心的議題，面對當前執政者只著眼於政治惡鬥的大罷免，國民黨全力因應，也呼籲民進黨回頭是岸，但從未討論過“倒閣”等相關議題。