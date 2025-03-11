柳采葳：現在的美國非常善變　單押很危險

國民黨台北市議員柳采葳接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）台積電加碼投資美國1000億美元，美國國防部次長提名人柯伯吉日前主張台灣軍費應接近GDP 10%（目前2.45%）。面對美方不斷對台施加壓力，中國國民黨台北市議員柳采葳向中評社表示，台灣的防衛當然要為了自身安全，不應該成為美國戰略需求籌碼，更不應該用此去滿足美國的戰略需求。



柳采葳認為，台官方不斷抗中，關閉兩岸溝通這扇門，問題是現在民進黨單押的這個美國朋友非常善變，會讓自己陷入危險境界，必須思考如何找到平衡是當務之急。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心，引發討論。



美國國防部次長提名人柯伯吉4日在美國聯邦參議院軍事委員會人事聽證會也強調，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%（目前2.45%）。特朗普上任後對台的壓力明顯提升。



柳采葳對此接受中評社訪問表示，特朗普政府一天三變，且完全走商業利益導向，對台灣開出來的條件，不管合理或不合理的，民進黨政府看起來都沒有應對的方法，是全盤接收。



以軍費要佔GDP的10%來說，柳采葳表示，這是對台灣財政以及社會結構的重大考驗，日前賴清德已宣示要先達到GDP的3%，但顯然美方的期待有落差。防衛的優先考量當然是要從我們自身安全出發，不應該成為美國籌碼，更不應該用“國防”經費去滿足美國的戰略需求。



柳采葳說，某種程度我們都完全認同台灣應該有足夠的自我防衛能力，但問題是當美國利用此點，不斷要求台灣要軍購，第一的疑問是，這些武器都是台灣需要的嗎？再來則是台灣財政真有能力負擔如此龐大的軍購預算嗎？這些都不該是美國說了算。