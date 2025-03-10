國民黨台中黨部掛出反惡罷看板　正面迎戰

國民黨台中市黨部外牆掛起反惡罷看板。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月10日電（記者 方敬為）台中市罷免藍委行動，6席區域藍委第一階段連署均達標，罷免團體宣布推進二階連署，而台中2席綠委的罷免連署案卻未通過，中國國民黨遭支持者抨擊“擺爛”。國民黨台中市黨部9日掛起反惡罷看板，宣示正面迎戰，黨部主委顏文正今天向中評社表示，藍營不挑釁，但面對綠營一意孤行，國民黨也不會懼戰，黨部會站出來，全力反制惡意罷免。



全台掀起大罷免，“中選會”日前公布各地罷免第一階段連署審查結果，針對32位中國國民黨籍“立委”的罷免案第一階段連署已通過，罷免團體宣示將立即展開第二階段連署行動，打鐵趁熱。對12位民主進步黨籍“立委”的罷免第一階段連署，則均未通過，全軍覆沒，引發藍營支持者不滿。



國民黨籍台中市長盧秀燕被視為可能角逐大位的藍營政治明星，台中的罷免情況成為一大觀測指標，台中市區域6席藍委全數進入二階罷免連署，罷免2席綠委的一階連署則失利，待補件。國民黨台中市黨部主委顏文正對此表示，黨部不會袖手旁觀，將正面迎戰。



國民黨台中市黨部外牆掛起2幅反惡罷看板，寫上“反惡罷，護台中”、“台灣和諧，人民安居”等標語。顏文正表示，待罷免綠委一階連署補件過關後，黨部將投入資源，全力反制惡意罷免，將廣設罷免連署站及推動巡迴宣講。