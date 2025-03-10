遭官方約談　馬英九籲賴勿阻斷兩岸青年交流

馬英九接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月10日電（記者 張嘉文）馬英九今天下午親自前往移民署，針對去年邀請陸生團來台時的中國台北隊風波一事進行說明，馬在會前表示，他要藉此向賴清德的政府呼籲，不要用政治的力量與行政的手段，阻斷兩岸青年交流的珍貴機會，這對兩岸的和平穩定不利，也不符合台灣民眾的利益。



馬英九基金會去年邀請中國大陸奧運金牌好手馬龍、楊倩等人來台進行學術交流，當時同團學生提及中華隊在12強棒球賽奪冠時，致賀“中國台北隊”、“一起為祖國努力”等語引來綠營的批評，陸委會也揚言祭出處分，可能限制馬英九基金會再邀請陸生來台。



主管機關包括移民署和陸委會今天下午召開會議，馬英九本人親自出席說明。



馬英九強調，去年12月1日來台訪問的大陸上海復旦大學二年級的宋思瑤同學在接受台灣媒體訪問時，恭喜我們中華隊當時拿到棒球世界冠軍，她脫口說出的“中國台北”隊，是大陸地區普遍的用語，他相信絕大多數的台灣民眾都會相信當時她並沒有貶抑台灣的惡意，而且是真心恭喜我們的棒球隊獲得世界冠軍。



馬英九說，他相信賴清德也一定不會和一位20歲的大陸女同學錙銖必較，因此他希望“賴政府”能高抬貴手，不要處分馬英九基金會，否則將會產生不必要的“寒蟬效應”，讓其他台灣民間單位更加不敢邀請大陸的團體來台，這樣會嚴重影響兩岸民間交流，對台灣並無好處。他最後強調自己言盡於此，在隨扈的引導下進入移民署。