工程師看政治：美國搶走我們一個世代青年

工程師看政治臉書粉專分析，未來4到8年台積電在台灣應該都不會再有新廠計劃。（照片：工程師看政治臉書） 中評社台北3月10日電／台積電擴大對美投資千億美元，“工程師看政治”臉書粉絲專頁8日在臉書發文表示，來4～8年在台灣都不會再有新廠計劃看到這結果，很開心嗎？台積電未來在美資產佔比過半，而且都是5奈米以下的先進製程，請問，台積電的根在哪裡？而且台積電一個美國廠大約需要500人過去，八個廠就是4千人，台清交一年錄取的理工學生也就5千人左右，所以我說美國搶走我們一個世代的青年，實在一點都不誇張。



“工程師看政治”臉書粉專說，台積電被美國強迫投資5.3兆，這金額超過台灣兩年的總預算，心痛嗎？如果這樣聽起來還不是很痛，我們來仔細看看，台積電還算不算根留台灣。



“工程師看政治”臉書粉專指出，台積電一年資本支出約300億美元，現在又被川普搶走1000億，若按4年平均，一年就是250億美元，因此每年的資本支出只剩50億給德國、日本、以及台灣分食，再算上德國與日本的投資額與時程(德國100億歐元，日本第二廠139億美元)，我們基本可以預期，台積電除了在高雄、台南、嘉義、新竹已經核定的廠會如期動工以外，未來4～8年在台灣都不會再有新廠計劃，看到這結果，很開心嗎？



“工程師看政治”臉書粉專表示，換個角度來檢視，台積電目前資產2000億美元，未來要加碼1000億去美國，若全額融資或者增發股票，到時候資產會變成3000億，加上拜登先前搶走的650億，總共就有1650億投在美國，在美資產佔比過半，而且都是5奈米以下的先進製程，請問，台積電的根在哪裡？看著自己的根基被掏空，這樣很光榮嗎？



“工程師看政治”臉書粉專說，再看人口的轉移，台積電一個美國廠大約需要500人過去，八個廠就是4000人，台清交一年錄取的理工學生也就5000人左右，所以我說美國搶走我們一個世代的青年，實在一點都不誇張。

