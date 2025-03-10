柯家婉拒賴清德花籃　府：尊重家屬發言

“總統府”發言人郭雅慧對於賴清德致意花籃相關事件表示，柯文哲家屬已經有發言。（中評社 資料照） 中評社台北3月10日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今天在新竹舉行告別式。外傳“總統府”欲派代表參加，但遭柯家人婉拒，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡證實確有此事。至於是否也婉拒賴清德送花籃？柯文哲胞妹柯美蘭僅說“對，婉拒”。“總統府”方面上午被問到相關議題都沒有回應，下午則說家屬已經對此發言，尊重家屬發言。



有媒體報導，賴清德以及“總統府”秘書長潘孟安都有致贈花籃，9日就送抵告別式現場。柯家人得知後，今日上午悄悄把花籃移走，改放其它政界人士致意花籃。



柯文哲父親柯承發日前過世，今天舉行告別式，藍綠白大咖紛紛到場致意，現場也擺放陳水扁、蔡英文和“立法院長”韓國瑜等朝野政要所送的花籃。甚至透過直播畫面看到，陳水扁、馬英九、韓國瑜三人還坐在一起，也算是歷史畫面。



從一開始柯文哲能否在告別式當天戒護出席，當時台北看所守並未直接回應，還傳出所方拒絕告別式當天讓柯文哲出席，避免引起大陣仗關注。但最後台北地方法院也解除禁見，讓柯文哲與家人能夠在告別式當天前會面，商討父親後事。最後，也讓柯文哲在手腳沒有上銬狀況下，出席父親告別式家祭儀式。



民進黨政府最後願意妥協，顯見若不讓柯文哲在父親告別式出席，恐怕會引起更多不滿，“法務部”最後讓柯出席家祭，還沒上腳銬、手銬。



但一早也傳出賴清德致電關心柯文哲家人，還傳出致意花籃昨天送到會場，但被柯家人婉拒。這也避免讓外界質疑蔡英文都送花籃了，賴清德或是府方都沒有人致意，太過沒有人情味。