抗中保台助罷免？藍委黃健豪：民眾膩了

藍委黃健豪（左）與台中市長盧秀燕在選區內同台。（ˋ中評社 方敬為攝） 中評社台中3月11日電（記者 方敬為）大罷免席捲全台，台中市6席藍委第一階段連署過關，罷免團體9日舉辦造勢，包括聯電創辦人曹興誠、親綠網紅等輪番鼓吹二階連署，並打出“抗中保台”牌，藍委黃健豪接受中評社訪問表示，罷團大軍壓境台中，顯然將台中視為主戰場，但根據民調，多數人反對惡意罷免，罷團於是將訴求與“抗中”掛勾，但民眾早膩了，轉移不了正當性不足的問題。



中國國民黨籍台中市長盧秀燕被視為角逐大位熱門人選，台中市成為大罷免行動，的指標縣市，罷免團體推進罷免藍委二階連署，9日在台中公園舉辦造勢活動，邀請曹興誠、親綠網紅“八炯”、“閩南狼”、“中華保台反共復國黨”主席程凱力等人出席宣講，強打“抗中保台”牌。



現年37歲，新生代藍委黃健豪是遭鎖定罷免的台中藍委之一，近期積極出席選區活動，10日與盧秀燕同台替校園活動中心開工動土，應對罷免攻勢的意味濃。針對罷免團體打出“抗中”牌，黃健豪向中評社表示，先前運作罷免的理由是在野黨“立委”刪減預算，現在又把在野黨“立委”抹紅，將罷免與“抗中保台”掛勾，反而是明明白白的昭告天下，罷免實際上就是場政治鬥爭。



黃健豪表示，眾所周知，“抗中保台”這面旗幟，是民進黨每逢要政黨對決的時候，最常揮舞的大旗，簡而言之，就是政治攻防的手段，將政治攻防與罷免連結，在在證明綠營推動大罷免的正當性嚴重不足，所以民進黨只好透過抹紅、抹黑，來轉移焦點。



黃健豪呼籲，“國安”單位應主動介入查辦，既然罷免團體言之鑿鑿，指稱在野黨“立委”是中共同路人，那應該盡快展開調查，反之，若是散播不實謠言者，也希望能夠依法究辦！他強調，尊重罷免團體的行使公民權，但不應該行惡意的政治操作，對在野黨造謠、抹黑，倘若散播錯假資訊，也應該負起法律責任。



對於“抗中牌”是否有助推進罷免？黃健豪認為，多數選民對相關議題非常冷感，“抗中保台”民進黨炒了30年，民眾早就膩了，況且民進黨以長期執政進入第9年，如果台灣真的被滲透，不就反而說明民進黨政府無能？為何長期執政，台灣沒有更安全，還要繼續揮舞抗中旗幟？



至於藍營支持者期望國民黨的力量要介入反罷免，黃健豪說，政黨的力量確實該介入，但不是現在，他認為得看罷免第二階段連署是否成案，倘若真的進入第三階段投開票，才會是政黨力量對決的主要時刻。