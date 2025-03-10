台封殺陸10高校　新黨：民進黨心虛沒自信

左起新黨青年部副主任譚傳紹、副秘書長游智彬、輿情中心主任季節。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月10日電（記者 張穎齊）台“教育部”日前接連宣布禁止台灣與大陸統戰部主管的3所大學校院交流，且不採認學歷，另宣布不得與“國防”七校交流。新黨青年軍10日開記者會痛批，這就是民進黨心虛，對自己執政下的教育沒自信，竟封殺比台灣名校還優秀的大陸高等學校，一步步將台灣教育走向毀滅與墮落。



台官方禁交流且不採認學歷的3校包括：廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院。禁止交流的國防七校包括：北京理工大學、南京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學。



新黨10日下午赴台北地檢署開“郭智輝動搖‘國本’ 賴清德出賣台灣”記者會，與會者有新黨副秘書長游智彬、青年部副主任譚傳紹、輿情中心主任季節、民進黨前組織部副主任莊嚴。告發郭智輝違反《刑法》第130條“廢弛職務釀成災害罪”、131條“貪汙治罪條例圖利罪”，並受訪。



針對台官方禁大陸10校，另外馬英九基金會去年邀請陸生團交流時，因一句“中國台北隊”導致陸委會揚言對馬辦祭處分，主管機關之一的移民署10日下午更約談馬英九說明。



游智彬痛批，陸委會、“教育部”不是壞、就是笨，禁止的大陸學校可是比台灣絕大多數學校還好的學校，是一流的教育水準，如此將是台灣學子的不幸。原本兩岸教育交流可為台灣創造社會價值，民進黨卻擋在外，陸委會是劊子手，破壞兩岸交流、和平融合，對不起台灣人與神明，民進黨在自我毀滅，也將台灣教育一步步推向墮落、毀滅，民進黨沒自信，更眼紅受過大陸高等教育的菁英，比民進黨、青鳥還優秀、還帥、還美。



譚傳紹說，民進黨不敢交流，就是因害怕，這些被禁止的大陸學校，很多都世界排名，民進黨想送權貴子弟“出國”，都去日本、歐美等留學。如今看到對岸有一流的教學品質，想維護權貴子弟，因此禁止兩岸教育交流。民進黨政府用恐嚇的手段，搞不好自己的教育，整天意識形態，本末倒置。



季節說，民進黨色厲內荏，內心是心虛的，台灣學子在台灣接受教育生活18年，去大陸唸書只有4年而已，民進黨在怕什麼？怕馬上被統戰嗎？18年不夠民進黨教育嗎？民進黨害怕人民長了見識，所以拚命擋。