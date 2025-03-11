莊嚴：賴不信任　柯建銘萬年總召最後一搏

民進黨前組織部副主任莊嚴接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月11日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘為推大罷免，稱賴清德將壓軸出場，更公開與黨內多名綠委開撕，引發內鬥說。民進黨前組織部副主任莊嚴向中評社分析，其實這也不是什麼派系內鬥，就是源自於賴清德不信任柯建銘，柯建銘因此拉賴清德與全民進黨一起陪葬，玉石俱焚、魚死網破，要大家共推大罷免外，也在自己萬年總召的生涯最後一搏，所以頻頻出招、搞得轟轟烈烈。



柯建銘稱賴清德支持大罷免，且會壓軸出場，被府方否認。而柯建銘近期又在民進黨中常會與民進黨籍英系“立委”陳冠廷、王世堅、湧言會綠委王定宇等人相互槓上，公開痛罵。



莊嚴表示，柯建銘年紀大了，生涯的最後一搏就看這次大罷免，為自己萬年總召生命畫上句點，因此想幹點什麼驚天地泣鬼神、轟轟烈烈的壯舉。於是拉著賴清德、全民進黨一起陪葬。大家都說柯建銘瘋了、要做精神鑑定，其實老柯才沒瘋，老柯機關算盡、聰明得很，老柯沒什麼派系，只有權力，陳水扁、蔡英文有分享權力給老柯，但賴清德則想一把抓，所以老柯寧為玉碎、不為瓦全，要拚個魚死網破。



莊嚴，2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



莊嚴10日在與新黨赴台北地檢署開記者會後接受中評社訪問，他表示賴清德與柯建銘沒有互信的基礎，老柯是老奸巨猾，過去陳水扁、蔡英文就算不是很喜歡柯建銘，也願意信任、將權力分享給柯建銘；賴清德則只有4成民意當選，賴是“台獨”金孫，卻是不信任柯建銘。



莊嚴說，以前柯建銘在中國國民黨籍前“立法院長”王金平還在的時代，是喬家大院，2大喬王。如今換成國民黨籍“立法院”韓國瑜，其實也可喬，可是賴清德不信任老柯，沒被賴授權，喬不動。老柯是項莊舞劍、意在沛公，沛公是誰？路人皆知，老柯心知肚明生涯當不了“立法院長”、也選不了新竹市長，也沒衣缽傳承，在下莊前，要做點事。