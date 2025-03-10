台野放黑熊被捕瘦了28公斤　不排除長期安置

林業及自然保育署花蓮分署10日清晨捕獲黑熊，證實為去年野放的“達古阿里”。（林保育署花蓮分署提供） 中評社花蓮3月10日電／去年野放的台灣黑熊“達古阿里”疑因山林冬季食物少，近日下山覓食並頻繁出現在花蓮玉里鎮源城里，8日晚間更被民眾在社區直擊，林業及自然保育署花蓮分署9日展開誘捕，10日清晨成功捕獲黑熊。初步檢查發現黑熊較野放時減少28公斤，左後肢原本傷口癒合處也因磨損產生新傷口，已將熊隻後送動物醫院詳細檢查，並評估健康狀況與行為。



達古阿里是2024年3月下旬二度接近聚落受困陷阱被救傷的個體，左後肢外傷經8個月多月治療復健，經確認其野外攀樹等謀生能力皆無虞後，於去年12月4日野放，並以衛星發報頸圈持續追蹤。



8日晚間民眾駕車行經玉里鎮源城里，拍到1隻黑熊一跛一跛的從車前緩緩走進巷子裡，認爲牠可能受傷或是腳斷掉。且因胸前佩戴類似項圈的東西，懷疑有人飼養，提醒附近里民多加留意。



林業及自然保育署花蓮分署確認影片後指出，熊隻是去年12月底在卓溪鄉山區野放的成年雄性黑熊達古阿里，胸前佩戴的是衛星追蹤器。且據訊號顯示，黑熊野放後即回到玉山公園拉庫拉庫溪上游度冬。今年2月初離開後逐漸往淺山靠近，直到2月21日進入預設的電子圍籬範圍並靠近玉里鎮近山聚落。



花蓮分署表示，達古阿里上月底曾進入源城里的校園，3月4日起頻繁至一處芒果園取食果農用以吸引蒼蠅授粉的腐肉，並偶爾在源城里道路走動，為避免人熊遭遇，緊急設立網路群組即時向居民發布達古阿里動向及提醒注意事項；8日有民眾在晚間遇到達古阿里並錄下影像。



由於當地民眾前天晚間在社區巧遇達古阿里並錄下影像，花蓮分署透過影片發現黑熊體型明顯較野放時消瘦，判斷可能因度冬過後變瘦，且因先前誤入陷阱左前4指遭截肢導致覓食不易。昨天趕緊到果園設置桶狀陷阱啟動捕捉程序，順利在今天清晨6時許捕獲黑熊。

