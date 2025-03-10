阿里山花季開鑼　要編織超現實場景迎客

阿里山受鎮宮前櫻花綻放。（林業署嘉義分署提供） 中評社嘉義3月10日電／2025阿里山花季於3月10日將以“春，櫻與音的對話”為主題正式揭開序幕。林業及自然保育署嘉義分署與阿里山林業鐵路及文化資管理處以“森林流動藝旅”為設計構想，為花季展開一場與眾不同的開幕體驗。嘉義分署表示，今年花況佳，“櫻王”染井吉野櫻預估於3月中旬後盛開將再掀起賞花高潮。



林保署嘉義分署、阿里山林業鐵路及文化資產管理處，今天在阿里山森林遊樂區共同宣告：今年度花季正式展開，同時啟動2025阿里山四季“森旅季”系列活動。



林業署嘉義分署說道，為打造阿里山花季多元感官的嶄新體驗，今年特別邀請國際知名表演團體“Eye Catching Circus 創造焦點”，在阿里山森林遊樂區獻藝。表演者們的身軀宛如森林精靈般，與自然環境完美融合，編織出一幅幅迷幻超現實的場景。



嘉義分署表示，遊樂區內擁有山櫻花、霧社櫻、唐實櫻、琉球緋寒櫻、阿龜櫻、染井吉野櫻等多達31種櫻花品種。目前山櫻花、琉球緋寒櫻、霧社櫻與阿龜櫻盛開，為山林增添繽紛色彩。眾所矚目的“櫻王”染井吉野櫻預估於3月中旬後盛開，屆時經典賞花地點如派出所後方的吉野櫻將進入最佳賞花時機。



嘉義分署指出，除了豐富的櫻花品種外，民眾在園區內陸續可欣賞到白木蘭、紫玉蘭、台灣一葉蘭、多花紫藤及玉山杜鵑等多樣花卉，這些美麗花朵將接力開花至4月底，欲前往阿里山賞花的遊客，可把握3至4月這段時間，上山體驗阿里山繽紛多彩的春日盛景。



嘉義分署提及，阿里山四季生活提案今年以森林行旅為設計靈感，融合自然美景和山林美學，規畫有質感的阿里山“森旅季”系列活動。今天由“春，櫻與音的對話”以小火車在森林裡展開流動藝術之旅揭開序幕。“夏，星空電影院”將帶領民眾體驗在巨木環繞的森林環境下觀賞電影。“秋，小森秘境探遊”則將揭開高海拔人文地景秘境，領略歷史建築的風華。“冬，森療逐光旅行”由職人領路，在楓紅之間逐光攝影，收藏阿里山瞬間詩意。