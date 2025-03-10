花東快評估遭退　傅崐萁問賴蕭心中有人民？

國民黨黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北3月10日電／中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁在“立法院”推動花東交通建設三法，其中之一的花東快速公路在可行性評估報告，被認為不符經濟濟效益，遭台“交通部”退回。對此，傅崐萁10日質問，賴清德、蕭美琴都曾在花蓮承諾的“給人民一條安全回家的路”呢？現在竟以花東快速公路因為不符經濟效益，可行性評估再度被打回票。



傅崐萁表示，我們非常詫異，心中沒有人民的“賴政府”，認為花東快速公路因為不符經濟濟效益，可行性評估再度被打回票。無論是蔡英文、賴清德、蕭美琴，選前到花東都信誓旦旦承諾興建花東快，給人民一條安全回家的路，如今看來這些競選支票不過是天邊彩霞，看不到也摸不著。



傅崐萁指出，蔣經國曾說，今天不做，明天就會後悔。2016年初規劃花東快只需820億元，2023年再評估已需2500億。今年物價飆漲，造價經費逼近四千億元。過去低成本可以做的時代，民進黨政府不願興建，現在四千億才能完成時，才說不符經濟效益。試問賴清德，你心中有人民嗎? 基本的道路建設，以人為本、人權至上，難道“國家”的建設都是以經濟效益為主嗎?



傅崐萁說，再看看這兩天被“國家”出賣的台積電，直接投資損失就是5兆元新台幣，還不包括後續十兆、廿兆產業衝擊，“賴政府”完全不跟人民商量讓我們的“護國神山”、矽盾就這麼沒有了。人民只是卑微地要一條安全回家的路，“賴政府”卻用“經濟效益”打破過去對人民所有的承諾。



傅崐萁強調，請賴清德不要再欺負花東人民，難道你的競選承諾都只是天邊彩霞，看不到也摸不到嗎?



傅崐萁重申，花東人會堅持奮戰到底，我們會繼續爭取花東快，直到興建完成。