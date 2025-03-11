林祖嘉：沒了高科技產業台灣將被完全掏空

國民黨大陸事務部主任、政治大學經濟系兼任教授林祖嘉。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月11日電（記者 楊騰凱）政治大學經濟系兼任教授林祖嘉向中評社表示，台積電宣布赴美投資1000億美元，美方一定會要求最先進的製程與技術必須過去，我們很擔心台灣半導體產業鏈會被整串搬走，先進技術都被移轉給美國。台灣傳統產業景氣很差，如果連高科技產業都沒了，台灣將被完全掏空。



林祖嘉為美國洛杉磯加州大學（UCLA）經濟學博士，研究專長包括兩岸經貿、住宅經濟與應用個體，曾任政治大學經濟系主任、“福建省政府主席”、“國發會”主任委員、陸委會特任副主委，現為國民黨大陸事務部主任、政治大學經濟系兼任教授。



林祖嘉表示，這次台積電宣布赴美投資1000億美元，基本上分成四年執行，也就是一年250億美元，這個數字規模龐大，一年250億美元就是新台幣7500億元，台灣防衛支出一年也才大約新台幣5000億元，就算是政府對內投資，也遠遠達不到新台幣7500億元的數字。



林祖嘉分析，有投資GDP就會增加，這新台幣7500億元的投資如果不給台灣，轉移到其他國家，台灣GDP就直接減少7500億元，這在數字上是很直接的衝擊，對台灣絕對會造成影響。當投資減少，生產也會減少，出口也連帶會減少，創造的就業機會也將減少，何況這是台積電，從業人員都是高收入的，台積電投資少了，台灣高收入族群就會少掉一批，進而衝擊台灣的經濟活動，這是一定的。



林祖嘉表示，雖然台灣政府認為，台積電未來到美國的投資，不會去影響到現在在台灣的投資，可是問題是，如果台積電沒有擴大赴美，本來在台灣還可能會繼續擴張，現在台積電在台灣的投資很可能會停下腳步，赴美的這1000億美元，一定會對台積電在台投資產生排擠，“影響真的很大”。



林祖嘉指出，現在我們擔心的是，台積電擴大赴美，因為在美國的生產擴大了，那麼接下來台灣半導體產業鏈下游的封裝測試廠商會不會跟著赴美？畢竟美國總統特朗普話都講了，未來美國製造將會佔據全球晶片市場的4成（2023年美國半導體產量約佔全球1成）。等半導體產業鏈在美國的規模擴大，下游的業者一定會加強前往美國，那台灣的半導體產業鏈會不會被整串搬走？這件事情讓人非常擔心，屆時台灣在全球晶片市場的份額還剩下多少？

